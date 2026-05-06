Trump elogia a Ted Turner como "uno de los grandes de todos los tiempos" y carga contra CNN por volverse "woke"

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El presidente Donald Trump reaccionó este miércoles al fallecimiento de Ted Turner, fundador de CNN, publicando un emotivo mensaje en Truth Social que fue amplificado por la cuenta oficial de la Casa Blanca en X horas después de conocerse la noticia.

Turner murió este miércoles a los 87 años, rodeado de su familia. Las causas reportadas incluyen demencia y neumonía, enfermedades que lo aquejaban desde hace años.

En su declaración, Trump calificó a Turner como "uno de los grandes de todos los tiempos" y lo describió como un amigo personal: "Siempre que lo necesité, estuvo ahí, siempre dispuesto a luchar por una buena causa".

Captura de Truth Social / Donald. J. Trump

Pero el mensaje presidencial no se limitó al elogio. Trump aprovechó la ocasión para criticar el rumbo editorial de CNN tras su venta. Afirmó que Turner quedó "devastado" por la transacción ya que los nuevos dueños destruyeron su "bebé". CNN "se volvió woke, todo lo que él no representa".

El presidente expresó esperanza en que los nuevos compradores -a quienes llamó "personas maravillosas"- puedan devolver a la cadena "su antigua credibilidad y gloria".

Este comentario cobra especial relevancia en el contexto actual: en mayo de 2026, Paramount Skydance acordó adquirir Warner Bros. Discovery -empresa matriz de CNN- por aproximadamente 110,000 millones de dólares, lo que convertiría a la cadena en parte de un nuevo conglomerado mediático.

La publicación de Trump acumuló más de 274,000 vistas, 9,700 likes y 1,800 retweets en pocas horas, reflejando el impacto de la noticia.

Turner, cuyo nombre completo era Robert Edward Turner III, nació el 19 de noviembre de 1938 en Cincinnati, Ohio, y el 1 de junio de 1980 fundó CNN, la primera cadena de noticias por cable de 24 horas del mundo que revolucionó el periodismo global.

En 1996 vendió Turner Broadcasting System a Time Warner en un acuerdo valorado en 7,500 millones de dólares, aunque nunca ocultó su arrepentimiento por perder el control de su red.

En octubre de 2018, Turner reveló públicamente que padecía demencia por cuerpos de Lewy, describiéndola como "un caso leve de lo que la gente tiene como Alzheimer", y admitió con humor que "no podía recordar el nombre de su enfermedad".

Más allá de CNN, Turner construyó un imperio mediático y deportivo: fue propietario de los Atlanta Braves -con quienes ganó la Serie Mundial de 1995- y los Atlanta Hawks, lanzó TNT en 1988, Cartoon Network en 1992 y Turner Classic Movies en 1994.

En 1997 donó 1,000 millones de dólares a causas de la ONU, creando la United Nations Foundation, que movilizó casi 2,000 millones de dólares en apoyo directo a la organización hasta 2022.

Mark Thompson, presidente y director ejecutivo de CNN Worldwide, rindió tributo al fundador con una frase que resume su legado: "Ted es el gigante sobre cuyos hombros estamos parados".

Los Atlanta Braves también lo despidieron en redes sociales, describiéndolo como "uno de su clase: un empresario brillante, showman consumado y fan apasionado de sus queridos Bravos".

La relación entre Trump y CNN ha sido históricamente tensa: el presidente acuñó el término "Fake News" para referirse a la cadena y la llamó repetidamente "Clinton News Network".

Sin embargo, en su declaración sobre la muerte de Turner, Trump distinguió claramente entre el fundador -a quien elogió como visionario y amigo- y la dirección editorial que tomó la red tras su venta, usando el momento para reiterar sus críticas a la CNN actual mientras honraba al hombre que la creó.