“No somos vulgares”: Cubana lanza fuerte reflexión sobre las mujeres cubanas en redes

La creadora de contenido cubana Osmy (@simplementeosmy1) publicó ayer un video en TikTok dirigido a las mujeres cubanas en el que las llama a reflexionar sobre la imagen que proyectan en redes sociales, apelando a la memoria compartida de la pobreza superada como argumento de dignidad colectiva.

En el clip de un minuto 18 segundos —el primero «hablado» que publica, según ella misma reconoce— Osmy señala haber encontrado «en varias ocasiones videos de muchachas aquí en las redes representando a la mujer cubana de una manera, digamos, un poco vulgar, a punto de que tú sales a la calle y la gente te pregunta, ¿eres cubana?».

El tono del mensaje no es de ataque sino de reivindicación.

Osmy apela directamente a la historia de resiliencia de sus compatriotas: «Recuerda que tú conoces la pobreza, estoy segura que muchas veces ibas a la escuela y no tenías un par de zapatos que ponerte y aún así te preparaste».

A partir de ese recuerdo, construye su argumento central: «Muchas de nosotras somos profesionales, salimos de Cuba y salimos adelante», lo que a su juicio demuestra que «las mujeres cubanas somos mucho más que eso que estamos representando en el mundo».

Este debate no es nuevo dentro de la diáspora cubana. En marzo de este año, la creadora de contenido Karen Hernández hizo un llamado similar en Instagram, pidiendo a la comunidad cubana «limpiarse» de la vulgaridad predominante en plataformas digitales y rechazando la sexualización de la mujer cubana.

En noviembre de 2025, la influencer La Damosky (Ariagna González) generó polémica al afirmar que las mujeres cubanas «decentes, finas y con educación» no usan expresiones coloquiales como «asere qué volá», una postura que dividió a la comunidad.

En diciembre de 2025, otra creadora identificó cinco comportamientos negativos recurrentes en influencers cubanas, desde prometer ayuda sin cumplir hasta mentir sobre colaboraciones con marcas.

El fenómeno refleja una tensión profunda dentro de la emigración cubana —especialmente hacia Estados Unidos— entre mostrar autenticidad cultural y proyectar una imagen que, según estas creadoras, haga justicia al nivel de formación y sacrificio de la mujer cubana.

En 2024, una cubana en Estados Unidos exaltó en un video viral la fortaleza y resiliencia de las mujeres cubanas, alineada con la misma corriente reivindicativa que ahora retoma Osmy.

A diferencia de voces más confrontacionales dentro del mismo debate, Osmy optó por un cierre afectuoso que resume el espíritu de su mensaje: «Somos mujeres luchadoras y bellas todas. No quiero que ninguna se sienta ofendida, por favor, y nada, las amo».