Cubana cuenta las 5 cosas que le caen mal de las influencers en Cuba

La creadora de contenidos cubana Lianet Pérez Pérez, conocida en redes sociales como @liapp960919, compartió un video que se ha vuelto viral al enumerar las cinco actitudes que más le molestan de las influencers cubanas. Con tono espontáneo y sentido del humor, la joven aseguró que necesitaba “desahogarse” sobre ciertas conductas que observa en el mundo digital de la isla.

“Hay cosas que yo veo en este mundo de creadoras de contenido cubanas que no logro entender, y a lo mejor soy yo la del problema”, dijo al inicio del video, que acumula miles de visualizaciones y comentarios en redes.

Estas son las cinco cosas que, según Lianet, no soporta de las influencers en Cuba:

Las que prometen ayuda y luego te dejan en visto. Dicen “cuenten conmigo”, pero cuando una seguidora les escribe, ni responden. “Mira, no seas mentirosa”, comentó Lianet, criticando la falsa empatía. Las que piden apoyo como si fuera obligación. “¿Apoyar o mendigar promoción? No, mi amor, date tu lugar. Yo sí apoyo, pero obligada no.” Las que se creen famosas por un solo video viral. “Un video con muchas vistas y ya se sienten celebridades. En esta vida hay que ser humilde y agradecido”, afirmó. Las del ‘sígueme y te sigo’. “Yo sigo a quien me aporte. Si tu contenido me da sueño, ni con café te sigo.” Las que mienten sobre colaboraciones con marcas. “A nadie con 300 seguidores una marca lo va a buscar. Hay que tocar puertas, enviar correos e insistir”, aclaró.

El video de Lianet ha provocado reacciones diversas entre sus seguidores, quienes en su mayoría celebran su sinceridad y piden una segunda parte. “Material hay, y bastante”, concluyó la creadora entre risas.