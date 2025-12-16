Cubana cuenta las 5 cosas que le caen mal de las influencers en Cuba

La creadora de contenidos cubana Lianet Pérez Pérez, conocida en redes sociales como @liapp960919, compartió un video que se ha vuelto viral al enumerar las cinco actitudes que más le molestan de las influencers cubanas. Con tono espontáneo y sentido del humor, la joven aseguró que necesitaba “desahogarse” sobre ciertas conductas que observa en el mundo digital de la isla.
“Hay cosas que yo veo en este mundo de creadoras de contenido cubanas que no logro entender, y a lo mejor soy yo la del problema”, dijo al inicio del video, que acumula miles de visualizaciones y comentarios en redes.
Estas son las cinco cosas que, según Lianet, no soporta de las influencers en Cuba:
- Las que prometen ayuda y luego te dejan en visto. Dicen “cuenten conmigo”, pero cuando una seguidora les escribe, ni responden. “Mira, no seas mentirosa”, comentó Lianet, criticando la falsa empatía.
- Las que piden apoyo como si fuera obligación. “¿Apoyar o mendigar promoción? No, mi amor, date tu lugar. Yo sí apoyo, pero obligada no.”
- Las que se creen famosas por un solo video viral. “Un video con muchas vistas y ya se sienten celebridades. En esta vida hay que ser humilde y agradecido”, afirmó.
- Las del ‘sígueme y te sigo’. “Yo sigo a quien me aporte. Si tu contenido me da sueño, ni con café te sigo.”
- Las que mienten sobre colaboraciones con marcas. “A nadie con 300 seguidores una marca lo va a buscar. Hay que tocar puertas, enviar correos e insistir”, aclaró.
El video de Lianet ha provocado reacciones diversas entre sus seguidores, quienes en su mayoría celebran su sinceridad y piden una segunda parte. “Material hay, y bastante”, concluyó la creadora entre risas.
Preguntas frecuentes sobre influencers en Cuba y polémicas en redes sociales
¿Cuáles son las actitudes de influencers cubanas que critica Lianet Pérez Pérez?
Lianet Pérez Pérez critica a las influencers cubanas por prometer ayuda sin cumplir, mendigar apoyo, creerse famosas por un solo video viral, seguir solo por reciprocidad y mentir sobre colaboraciones con marcas. Estas actitudes reflejan una falta de autenticidad y profesionalismo en el mundo digital cubano.
¿Qué polémica se generó en torno a la tarifa de Milenita por sus servicios de promoción?
La influencer Milenita fue criticada por cobrar $1500 dólares por un video promocional, lo que generó una controversia sobre el valor de su trabajo y la percepción de su humildad. Ella defendió su tarifa afirmando que es importante valorar el tiempo y el trabajo de uno mismo. La polémica resaltó las diferencias en la valoración de servicios profesionales en redes sociales.
¿Cómo ha reaccionado el público a las críticas de Lianet Pérez Pérez hacia otras influencers cubanas?
La mayoría de los seguidores de Lianet han celebrado su sinceridad, pidiendo incluso una segunda parte de su video. Su crítica ha sido bien recibida por poner de manifiesto actitudes hipócritas en el ámbito de las redes sociales en Cuba. Sin embargo, como es común en estos temas, también hay opiniones divididas sobre sus comentarios.
¿Qué impacto tiene en Cuba la representación de influencias externas en redes sociales?
Las influencers en Cuba a menudo enfrentan la tensión entre mostrar una vida glamorosa y la realidad del cubano promedio. Esto genera divisiones entre los seguidores, quienes pueden ver sus estilos de vida como aspiracionales o desconectados de la realidad cubana diaria. Las redes sociales se convierten en un campo de debate sobre autenticidad y representaciones fieles del entorno cubano.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.