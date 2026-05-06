Académico Alejandro González Acosta: "El cambio en Cuba tiene que ser radical, todo al revés"

El académico cubano-mexicano Alejandro González Acosta defendió este martes, en una entrevista concedida a CiberCuba, que "el cambio en Cuba tiene que ser radical". A la pregunta de CiberCuba de qué entiende él por radical, contestó: "Todo al revés" y aprovechó para contar una anécdota que le ocurrió a su amigo Eliseo Alberto «Lichi» Diego, autor de "Caracol Beach", en una feria del libro, donde compartió mesa con Miguel Barnet, escritor y presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba.

Barnet habló 59 de los 60 minutos disponibles, y cuando le cedió la palabra a Lichi, éste respondió: «Como ya no me dejaste tiempo para hablar, para decirlo sencillo: a todo lo que tú dijiste, me opongo".

Sobre el camino para llegar a ese Estado, el académico fue tajante. Descartó la posibilidad de una transición negociada en Cuba porque «requiere que haya dos partes que negocien», condición que considera inexistente. «No creo que sea posible una transición sino solamente un cambio. Y el cambio tiene que ser radical", insistió.

«Hay que cambiar todo. Todo lo que está al revés.» Para ilustrar por qué el cambio debe ser rápido y total, recurrió a una imagen de su abuelo: «Decía mi abuelo que el esparadrapo de un solo tirón, duele menos."

Con mucho humor destacó, además, que los cubanos del exilio son «las Casandras», siempre advirtiendo del desastre «y siempre negados y no escuchados», dijo en la entrevista de Tania Costa para CiberCuba en la que reflexionó sobre la posibilidad de contribuir a la reconstrucción de Cuba.

Antes de que González Acosta respondiera, una espectadora identificada como Vicelda Alfonso escribió en directo: «Estas son las personas que necesitamos para reconstruir Cuba. Vuelvan a invitarlo.» La pregunta que siguió fue directa, ¿estaría dispuesto a regresar a Cuba tras más de tres décadas en México?

El investigador, que trabaja en la UNAM desde 1989 y tiene acceso al fondo reservado de la Biblioteca Nacional de México —que describe como «quizás de las más importantes de América Latina»—, aseguró que «trataría de contribuir si se dieran las condiciones" para aportar su granito de arena en su campo profesional.

Su área de aporte sería la recuperación del patrimonio bibliográfico cubano, que imagina que debe estar en condiciones pésimas no por falta de profesionalidad sino porque el clima de Cuba "es el peor para la conservación de documentos ya sean libros o manuscritos», señaló, enumerando la humedad, el calor y la falta de tratamiento contra insectos como factores determinantes.

Puso como ejemplo el edificio del Archivo Nacional de Cuba, construido frente a la bahía de La Habana. «En el mejor sitio posible lo construyeron», ironizó, recordando que se proyectó con aire acondicionado y deshumidificadores que nunca llegaron a funcionar. «Si no hay ni luz, ¿cómo van a funcionar?"

González Acosta mencionó a las hermanas García Carranza e Israel Echeverría como «abnegados trabajadores consagrados» dentro de Cuba, pero subrayó que la buena voluntad no basta ante la ausencia de condiciones materiales. Entre los documentos que esperaría encontrar, citó materiales de José María Heredia, poeta al que ha dedicado décadas de investigación.

Pero antes de cualquier contribución, fijó una condición innegociable. «Primero tendría que darse realmente a un Estado democrático donde haya libertad de pensamiento, de acción, de reunión.»