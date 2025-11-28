Arresto de cubano por robo de un iPhone termina en hallazgo de droga en Monterrey, México

Vídeos relacionados:
El arresto de un cubano y otras dos personas por el robo a mano armada de un celular de alta gama a una mujer el lunes, en Monterrey, México, llevó a la policía a descubrir un cargamento de 90 kilogramos de marihuana en una casa del centro de esa ciudad.
Alrededor de las 2:50 p.m. del pasado 24 de noviembre, las autoridades detuvieron a Liván O., de 26 años y nacionalidad cubana; Jairo Rivaldo R., de 25, mexicano; y Bárbara M., de 23 y oriunda de Colombia, por su implicación en el asalto, un caso que podría estar vinculado a actividades de narcomenudeo, que se encuentran bajo investigación policial.
El cubano, usando un arma de fuego, habría robado un teléfono iPhone 17 valorado en aproximadamente 34,000 pesos a una mujer que había acordado la venta del dispositivo a través de Facebook Marketplace, según la información difundida por medios de prensa mexicanos.
La víctima, de 38 años, acudió al lugar de la transacción en auto junto a su esposo, pero el presunto comprador -Liván O.- se subió al vehículo y les apuntó con la pistola, obligándola a entregarle el celular. Luego, huyó a pie.
Tras ser avisados por la mujer, policías que patrullaban la zona identificaron al cubano cerca del sitio donde ocurrió el asalto y lo interceptaron cuando intentaba esconderse en una casa.
Mientras lo arrestaban, los dos cómplices de Liván O. trataron de impedirlo golpeando a los agentes, quienes los detuvieron a ellos también, en la intersección de las calles Juan Álvarez y 15 de Mayo, en el centro de la ciudad. Al cubano le decomisaron un arma de fuego tipo escuadra.
Lo más leído hoy:
El martes en la tarde, elementos de la Policía de Monterrey y de la Agencia Estatal de Investigación realizaron el allanamiento de la vivienda donde había tratado de refugiarse el cubano tras el robo, y en el inmueble hallaron 89 bolsas de marihuana, de aproximadamente un kilogramo cada una, precisó el diario digital Milenio.
En el domicilio también fueron encontrados una báscula digital, una selladora y bolsas de plástico, lo que hace presumir a las autoridades que allí se distribuían dosis de la droga, según dijo una fuente al medio de prensa.
Los hechos están bajo investigación del Ministerio Público especializado en narcomenudeo.
Preguntas frecuentes sobre el arresto de cubano en Monterrey, México
¿Por qué fue arrestado el cubano Liván O. en Monterrey?
Liván O. fue arrestado por robar un iPhone a mano armada. El incidente ocurrió durante una transacción de venta acordada a través de Facebook Marketplace, donde Liván O. apuntó con un arma a la víctima para obtener el dispositivo.
¿Qué descubrieron las autoridades tras el arresto en Monterrey?
Tras el arresto, las autoridades descubrieron 90 kilogramos de marihuana en una casa. La droga estaba empaquetada en 89 bolsas, y en el lugar también se encontraron herramientas para distribuir dosis, sugiriendo actividades de narcomenudeo.
¿Quiénes fueron los cómplices de Liván O. en el robo del iPhone?
Los cómplices de Liván O. fueron Jairo Rivaldo R., un mexicano, y Bárbara M., una colombiana. Ambos intentaron impedir el arresto al golpear a los agentes policiales, lo que resultó en su detención.
¿Cuál es la situación de los migrantes cubanos en México según el contexto proporcionado?
En México, la situación de los migrantes cubanos es preocupante, con múltiples reportes de su implicación en actividades delictivas como robos, tráfico de drogas y extorsiones. Estas acciones han generado una creciente estigmatización de la comunidad cubana, que en su mayoría busca sobrevivir en empleos informales.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.