Arresto de cubano por robo de un iPhone termina en hallazgo de droga en Monterrey, México

El cubano detenido por la Policía de Monterrey ha sido identificado como Liván O.

El arresto de un cubano y otras dos personas por el robo a mano armada de un celular de alta gama a una mujer el lunes, en Monterrey, México, llevó a la policía a descubrir un cargamento de 90 kilogramos de marihuana en una casa del centro de esa ciudad.

Alrededor de las 2:50 p.m. del pasado 24 de noviembre, las autoridades detuvieron a Liván O., de 26 años y nacionalidad cubana; Jairo Rivaldo R., de 25, mexicano; y Bárbara M., de 23 y oriunda de Colombia, por su implicación en el asalto, un caso que podría estar vinculado a actividades de narcomenudeo, que se encuentran bajo investigación policial.

El cubano, usando un arma de fuego, habría robado un teléfono iPhone 17 valorado en aproximadamente 34,000 pesos a una mujer que había acordado la venta del dispositivo a través de Facebook Marketplace, según la información difundida por medios de prensa mexicanos.

La víctima, de 38 años, acudió al lugar de la transacción en auto junto a su esposo, pero el presunto comprador -Liván O.- se subió al vehículo y les apuntó con la pistola, obligándola a entregarle el celular. Luego, huyó a pie.

Tras ser avisados por la mujer, policías que patrullaban la zona identificaron al cubano cerca del sitio donde ocurrió el asalto y lo interceptaron cuando intentaba esconderse en una casa.

Mientras lo arrestaban, los dos cómplices de Liván O. trataron de impedirlo golpeando a los agentes, quienes los detuvieron a ellos también, en la intersección de las calles Juan Álvarez y 15 de Mayo, en el centro de la ciudad. Al cubano le decomisaron un arma de fuego tipo escuadra.

Marihuana incautada por la policía en una casa en el centro de Monterrey, donde intentó esconderse el cubano luego del robo del celular. Foto: Policía de Monterrey

El martes en la tarde, elementos de la Policía de Monterrey y de la Agencia Estatal de Investigación realizaron el allanamiento de la vivienda donde había tratado de refugiarse el cubano tras el robo, y en el inmueble hallaron 89 bolsas de marihuana, de aproximadamente un kilogramo cada una, precisó el diario digital Milenio.

En el domicilio también fueron encontrados una báscula digital, una selladora y bolsas de plástico, lo que hace presumir a las autoridades que allí se distribuían dosis de la droga, según dijo una fuente al medio de prensa.

Los hechos están bajo investigación del Ministerio Público especializado en narcomenudeo.