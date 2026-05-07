Guardia Costera intercepta embarcación con drogas frente a las costas de Haití

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Un equipo de abordaje del Guardacostas Venturous y una tripulación de helicóptero del USS Billings interceptaron el pasado jueves una embarcación sospechosa de contrabando de drogas a aproximadamente ocho millas náuticas de Mole Saint-Nicolas, en el noroeste de Haití.

La operación, realizada con el permiso expreso del gobierno haitiano, resultó en el hallazgo de aproximadamente 3,200 libras de marihuana, valoradas en unos 3.8 millones de dólares, según el comunicado oficial de la Guardia Costera.

Una persona fue detenida como presunto contrabandista durante el operativo.

El cargamento incautado y el sospechoso fueron transferidos a las autoridades haitianas el pasado domingo.

El comunicado incluyó una corrección importante: precisó que el equipo de abordaje pertenecía al Guardacostas Venturous a través del Equipo de Aplicación de la Ley Táctico Sur (LEDET 405), y no únicamente al USS Billings, aunque la tripulación del helicóptero sí correspondía a ese buque de la Marina.

En la operación participaron además el Escuadrón de Ataque Marítimo en Helicóptero 48, el Grupo de Trabajo Interagencial Conjunto Sur con sede en Key West, y los vigilantes del Distrito Sureste de la Guardia Costera en Miami.

El teniente comandante Cory Arsenault, oficial de enlace de la Guardia Costera para Haití, destacó el alcance de la colaboración bilateral: «En estrecha coordinación con el gobierno haitiano, la Guardia Costera de EE.UU. se mantiene firme en nuestra misión compartida de proteger los accesos marítimos del Caribe».

«Juntos estamos fortaleciendo las operaciones conjuntas para interrumpir el flujo ilegal de narcóticos, proteger a las comunidades vulnerables y mantener la seguridad y estabilidad de la región», añadió Arsenault.

Mole Saint-Nicolas se ubica estratégicamente en el Paso de los Vientos, el corredor marítimo entre Haití y Cuba que constituye una de las principales rutas del narcotráfico con destino a Estados Unidos.

Haití atraviesa una grave crisis de seguridad: las pandillas controlan hasta el 90% de Puerto Príncipe y grandes zonas del país, lo que facilita su uso como punto de tránsito para el tráfico regional de drogas, según señala el Departamento de Estado en su Informe de Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 2025.

La interceptación se enmarca en la intensificación de la estrategia antinarcóticos de EE.UU. en el Caribe bajo la administración Trump, que incluye la Operación «Southern Spear», lanzada en noviembre de 2025, y el despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford en la región.

Marco Rubio también ha impulsado una ofensiva regional contra el narcotráfico en el marco de esa estrategia más amplia.

La Guardia Costera de EE.UU. advierte que el 80% de las interdicciones de drogas con destino a ese país ocurren en el mar, lo que subraya la importancia de las operaciones marítimas para frenar el flujo de narcóticos hacia territorio estadounidense.