Luis Manuel Otero se viene a Miami cuando salga de la cárcel este verano

El cineasta cubano Ernesto Fundora reveló que Luis Manuel Otero Alcántara le confesó en una reciente conversación telefónica, su intención de viajar directamente a Miami en cuanto sea liberado de prisión, lo cual debe ocurrir este verano.

"Me confiesa hace unos días que sí, que se viene a Miami en cuanto lo liberen, se viene a Miami. Que es una asignatura pendiente en su carrera, en su camino, porque ya ve esto como un camino de formación espiritual y personal", declaró Fundora en una entrevista con CiberCuba.

Fundora, quien acaba de presentar el documental biográfico "Estamos Conectados" sobre la vida del activista, fue más allá al describir el plan: no se trata solo de un deseo personal.

"Parece ser que eso es lo que él ha conversado con las autoridades, porque me lo dice muy enfáticamente, y además de ser su deseo, son ambas cosas. Es un pacto", afirmó el cineasta.

La liberación de Otero está prevista para junio o julio de 2026. "Dios quiera que salga en junio. Estamos esperando todos que salga este verano, junio, julio, que salga, que debería estar fuera ya, según nos dicen, porque se le deberían haber descontado un tiempo que no le han querido descontar", señaló Fundora.

El Tribunal Supremo Popular de Cuba ratificó la condena de Otero el 7 de abril, confirmando que la pena vence el 9 de julio de 2026 y rechazando los argumentos de Cubalex sobre descuentos por prisión preventiva y buena conducta que habrían permitido una liberación anticipada.

Fundora explicó las razones que llevan al joven a tomar esa decisión: si permanece en Cuba tras su liberación, estará completamente aislado. "Él sabe que él saliendo de la cárcel, si se queda en Cuba, mira, ya no le queda casi nadie de su movimiento. Todos están afuera y los otros están presos", advirtió el director.

El cineasta citó el caso de José Daniel Ferrer como advertencia directa: "Él va a estar asediado, vigilado, restringido, como le pasó a José Daniel Ferrer, que salió y lo tuvieron que volver a meter". Ferrer, líder de la UNPACU, fue liberado en enero de 2025, reencarcelado en abril de ese año y finalmente exiliado a Miami en octubre de 2025 bajo presión de Estados Unidos.

Otero también es consciente de que el régimen le bloqueará toda comunicación digital si permanece en la Isla. "Su mensaje se puede proyectar más allá de una encerrona digital que va a padecer dentro de Cuba, porque le van a estar bloqueando todos los teléfonos, todas las conectividades, todo", explicó Fundora.

Esta postura coincide con lo que el propio Otero expresó en febrero, cuando se describió como "una especie de moneda de cambio" en las tensiones entre Cuba y la administración Trump.

El activista ha mantenido contacto telefónico con Fundora y otros desde la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en Artemisa, donde cumple condena desde su detención el 11 de julio de 2021.

Fundora también compartió su propia lectura sobre la transición política en Cuba, que coincide con la del activista. "Yo le dije: Luis, mira, yo que estoy de este lado del charco estoy pensando como tú. Yo veo esa transición que no va a ser como está en nuestro imaginario. Como lo hemos soñado. Un imaginario redentor de que vamos a despertar y es una nueva Cuba", relató el cineasta, quien describió a Alcántara como un emblema de su época con capacidad de unificar al exilio cubano en Miami.

El artista plástico publicó recientemente un artículo de opinión en The New York Times desde prisión, denunciando la negación sistemática de beneficios penitenciarios por parte del régimen. Amnistía Internacional lo ha declarado preso de conciencia y exige su liberación inmediata.

"Ya él sabe que ha arribado a otro ciclo evolutivo en su carrera como artista, como activista o militante de un movimiento de oposición. Tiene mayor responsabilidad, sale con otra", concluyó Fundora, anticipando una nueva etapa para el líder del Movimiento San Isidro una vez que cruce las puertas de la prisión.