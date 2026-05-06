Luis Manuel Otero prevé viajar a Miami cuando salga de prisión este verano

El director de cine cubano Ernesto Fundora reveló que Luis Manuel Otero Alcántara le confesó telefónicamente, desde la prisión, su intención de viajar directamente a Miami en cuanto sea liberado, un hecho que está previsto para este verano.

La revelación surgió en una entrevista con Tania Costa en la que Fundora presentó su documental biográfico sobre el artista y activista.

«Me confiesa hace unos días que sí que se viene a Miami en cuanto lo liberen, se viene a Miami. Que es una asignatura pendiente en su carrera, en su camino, porque ya ve esto como un camino de formación espiritual y personal», dijo Fundora.

El cineasta precisó que la liberación de Otero podría producirse en junio o julio: «Estamos esperando todo que salga este verano, junio, julio, que salga, que debería estar fuera ya según nos dicen porque se le deberían haber descontado un tiempo que no le han querido descontar».

El Tribunal Supremo Popular ratificó en abril que la condena de Otero se extiende hasta el 9 de julio de 2026, rechazando los recursos presentados por Cubalex que argumentaban que el activista ya había cumplido su pena sumando prisión preventiva y rebajas por buena conducta.

Fundora subrayó que el plan de Otero de ir a Miami no es solo un deseo personal: «Parece ser que eso es lo que él ha conversado con las autoridades porque me lo dice muy enfáticamente y además de ser su deseo son ambas cosas. Es un pacto».

La decisión responde, según el cineasta, a un análisis pragmático de la situación que enfrentaría Otero si permanece en Cuba tras salir de prisión.

«Él sabe que él saliendo de la cárcel si se queda en Cuba, mira, ya no le queda casi nadie de su movimiento. Todos están afuera y los otros están presos. Él va a estar asediado, vigilado, restringido como le pasó a José Daniel Ferrer que salió y lo tuvieron que volver a meter».

Ferrer, líder de la UNPACU, fue liberado en enero de 2025 como parte de un acuerdo mediado por el Vaticano entre Cuba y la administración Biden, pero su libertad fue revocada apenas tres meses después, en abril de 2025.

Fundora también destacó que Otero es consciente de que su activismo será más efectivo desde el exterior: «Él está consciente de que su activismo y su misión con Cuba puede ser más productiva si tiene los recursos de una democracia, si está en un país que es una superpotencia, si su mensaje se puede proyectar más allá de una encerrona digital que va a padecer dentro de Cuba porque le van a estar bloqueando todos los teléfonos, todas las conectividades, todo».

Esta postura no es nueva. En febrero de 2026, Otero ya había expresado su disposición a salir al exilio, describiéndose como «una especie de moneda de cambio» en las tensiones políticas entre Cuba y la administración Trump. El régimen, además, lo excluyó del indulto presidencial de abril de 2026, según denunció Human Rights Watch.

Otero cumple su condena en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, Artemisa, donde ha sufrido un grave deterioro de salud y fue amenazado de muerte por agentes de la Seguridad del Estado el 28 de marzo de 2026.

«Ya él sabe que ha arribado a otro ciclo evolutivo en su carrera como artista, como activista o militante de un movimiento de oposición, tiene mayor responsabilidad, sale con otra», concluyó Fundora, quien sigue de cerca la situación del activista a través de conversaciones telefónicas desde la prisión.