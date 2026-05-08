"No me filmen": capturan a ladrón robando ruedas de contenedores de basura en el Vedado

Un hombre fue sorprendido por vecinos del Vedado el pasado 3 de mayo mientras intentaba robar las ruedas de los contenedores de desechos ubicados en la calle Jovellar, en la intersección con L y M, y fue capturado por la población y entregado a la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).

El incidente ocurrió al mediodía y fue documentado en Facebook con imágenes por el usuario Pedro Lizardo Garces Escalona, delegado de la Circunscripción 6 del Consejo Popular Rampa, en el municipio Plaza de la Revolución, La Habana.

Según la denuncia difundida en redes sociales, el detenido fue trasladado a la unidad de la PNR ubicada en Zapata y C. Durante la captura, el ladrón pidió que no lo filmaran, detalle que se convirtió en parte central del relato del incidente.

El vandalismo no se limitó a ese punto. «Gente de Barrio» señaló que también fueron vandalizados con el mismo modo de operación los contenedores ubicados en Jovellar entre Infanta y N, y los de 27 y N.

El grupo comunitario advirtió que recientemente habían sido instalados 24 nuevos contenedores en diferentes puntos del Consejo Popular, y que varios ya habían sido objeto de este tipo de sustracción.

«Esperamos de las autoridades policiales una investigación profunda del caso que conlleve al esclarecimiento de los hechos denunciados», exigieron los vecinos en su publicación.

El robo de ruedas y piezas metálicas de contenedores de basura es un problema crónico documentado en toda Cuba, donde los materiales sustraídos se venden en mercados negros o se reutilizan de forma privada, agravando el ya deteriorado sistema de gestión de residuos.

En La Habana, la crisis de basura se ha intensificado por la escasez de combustible y las averías en camiones recolectores. En 2025, la capital generó 1.8 millones de toneladas de residuos sólidos, pero solo se recolectó el 65% por un déficit de más de 150 camiones compactadores, según datos presentados ante la Asamblea Nacional.

El Vedado ha sido escenario recurrente de este tipo de capturas ciudadanas. En octubre de 2024, cubanos detuvieron a un asaltante frente al Hotel Vedado que arrebataba pertenencias en plena calle, y ese mismo mes un hombre fue capturado robando una moto eléctrica en una vivienda del barrio.

En junio de 2023, vecinos sometieron a un ladrón de celulares en la calle 23 entre E y F, que cargaba una mochila llena de pertenencias ajenas. Esta práctica de capturar al delincuente y entregarlo a la PNR se ha vuelto cada vez más común en La Habana ante la percepción de impunidad y la lentitud de respuesta policial.

El problema del vandalismo sobre infraestructura pública tampoco es exclusivo de la capital: basureros han ardido en Holguín y otras ciudades cubanas, en un patrón de deterioro que refleja el colapso de los servicios básicos tras décadas de dictadura.

«¡En Rampa, saca la mano que te pica el gallo!», concluyó «Gente de Barrio» en su publicación, con una advertencia popular dirigida a los ladrones del barrio.