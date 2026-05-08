Joven cubano pide ayuda para una prótesis y su llamado conmueve en redes sociales

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Un padre cubano de tres hijos pequeños pidió ayuda en Facebook para poder acceder a una prótesis tras perder una pierna hace poco más de un año y no contar con recursos económicos.

Eddy Darío, residente en el municipio de Cruces, en la provincia de Cienfuegos, publicó un mensaje en grupos de donaciones y ayuda solidaria donde explicó que necesita una rodilla articulada y un pie ortopédico número 26 para que puedan fabricarle la prótesis en Cuba.

“Hace un año y unos meses, por situaciones de la vida, perdí mi pie izquierdo. Estoy en la necesidad de adquirir una prótesis, ya que aquí cuestan muy caras y no tengo posibilidades de adquirirla”, escribió el joven de 30 años, quien era conductor del ferrocarril.

Según contó, la difícil situación económica que enfrenta le impide acceder a los componentes necesarios, mientras intenta sostener a su familia y cuidar de sus tres hijos.

Publicación en Facebook

“No pido dinero, solo si alguien tiene la posibilidad de hacerme la donación”, agregó en su publicación, en la que compartió sus números de contacto y dirección personal para quienes puedan colaborar.

El caso ha generado muestras de solidaridad en redes sociales, donde usuarios compartieron la publicación con la esperanza de encontrar personas o instituciones capaces de ayudar al cienfueguero.

El caso se suma a una larga cadena de cubanos con discapacidad que, ante la ausencia de respuesta estatal, acuden a las redes sociales como único recurso para obtener dispositivos médicos o herramientas de trabajo.

Otro caso documentado es el de Yasmany Jasiel García Sánchez, doble amputado de 24 años, también de Cruces, Cienfuegos, quien en septiembre de 2022 pidió públicamente aditamentos de silicona para sus prótesis porque le causaban lesiones.

Desde la diáspora, Osmar González, cubano emigrado a Florida, lanzó en diciembre de 2025 una campaña en GoFundMe para costear una prótesis de entre 40,000 y 50,000 dólares, logrando recaudar más de 36,000 dólares gracias a la viralización de su historia.

En enero de este año, un joven con discapacidad en Cuba recuperó movilidad gracias a donaciones ciudadanas que le permitieron adquirir la batería de su silla de ruedas, en otro ejemplo de cómo la solidaridad popular suple las carencias del Estado.

La crisis estructural del sistema de salud cubano, agravada por décadas de dictadura, ha dejado a las personas con discapacidad sin acceso suficiente a prótesis ortopédicas, insumos de rehabilitación ni empleos formales adaptados a sus condiciones.

Ante ese vacío institucional, Facebook se ha convertido en la principal plataforma de auxilio para cubanos con discapacidad que buscan apoyo, con decenas de casos documentados entre 2022 y 2026 en los que la respuesta ciudadana —dentro y fuera de la isla— ha sido el único sostén real para quienes más lo necesitan.