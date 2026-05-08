Bruno Rodríguez dice que ataque de EE.UU. podría costar la vida de cubanos y estadounidenses

El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla advirtió en una entrevista exclusiva con ABC News realizada en La Habana que las amenazas militares del presidente Donald Trump contra Cuba podrían conducir a «consecuencias inimaginables», incluyendo «una catástrofe humanitaria, un genocidio, la pérdida de vidas de cubanos y jóvenes estadounidenses» y «un baño de sangre en Cuba».

La entrevista, conducida por el periodista Whit Johnson, se publicó el jueves, el mismo día en que la administración Trump anunció nuevas sanciones contra GAESA y otras entidades del régimen cubano.

«Parece que el gobierno de EE.UU. ha elegido un camino peligroso, un camino que podría llevar a consecuencias inimaginables», declaró Rodríguez, quien también afirmó que las conversaciones entre ambos países «no están haciendo ningún progreso».

El canciller rechazó de forma categórica discutir cualquier asunto interno de Cuba —reformas de gobierno, reformas económicas o liberación de presos políticos— a pesar de la presión de Washington.

Las declaraciones se producen en el marco de una escalada sostenida de tensiones. El 1 de mayo, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14404 y designó a Cuba como amenaza para la seguridad nacional, amenazando además con que EE.UU. «tomará Cuba casi inmediatamente» tras concluir operaciones en Irán.

Trump también sugirió enviar el portaaviones USS Abraham Lincoln «a unas 100 yardas de la costa cubana» para forzar la rendición del régimen, amenaza que reiteró el 6 de mayo.

Ese mismo día, el secretario de Estado Marco Rubio presidió una conferencia en la sede del Comando Sur (SOUTHCOM) en Doral, Florida, fotografiado frente a un mapa de Cuba bajo el lema «¡Paz a través de la Fuerza!», mientras el Departamento de Estado desplegaba personal hacia el SOUTHCOM en anticipación de posibles hostilidades.

Las nuevas sanciones anunciadas el jueves apuntan directamente al conglomerado militar GAESA, su presidenta ejecutiva Ania Guillermina Lastres Morera y la empresa minera Moa Nickel S.A., además de 12 funcionarios cubanos adicionales, siete entidades militares y tres buques.

Rubio describió a GAESA como «el corazón del sistema comunista cleptócrata de Cuba», con activos estimados en más de 18,000 millones de dólares y control de entre el 40% y el 70% de la economía formal cubana.

Tras las sanciones a Moa Nickel, la empresa canadiense Sherritt International suspendió todas sus operaciones en Cuba el mismo jueves.

Desde enero de 2026, la estrategia de máxima presión de Trump ha acumulado más de 240 sanciones contra el régimen e interceptado al menos siete tanqueros de petróleo, reduciendo las importaciones energéticas de la isla entre un 80% y un 90%, con apagones de hasta 25 horas diarias que golpean duramente a la población.

El impasse diplomático se agudizó tras el vencimiento, alrededor del 24 de abril, de un ultimátum de dos semanas que Washington impuso exigiendo la liberación de presos políticos de alto perfil como Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo, apertura de internet y reformas políticas y económicas, todo lo cual el régimen rechazó.

El canciller cubano ya había calificado el jueves las nuevas sanciones de EE.UU. como «castigo colectivo» con «intención genocida contra la nación cubana», mientras el Ministerio de Relaciones Exteriores advirtió que Washington busca provocar un estallido social en Cuba.