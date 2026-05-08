Muere Bolito El Efi, figura querida del movimiento urbano cubano

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Óscar Portuondo, conocido artísticamente como Bolito El Efi, falleció en La Habana a causa de un accidente de tránsito, según informaciones difundidas en redes sociales que se propagaron con rapidez entre la comunidad del movimiento urbano cubano.
La página de Facebook Rancho Destino dio la lamentable noticia con el mensaje: «Fallece en La Habana Cuba. Bolito el Efi así era conocido por la farándula de Cuba, EPD».
En cuestión de horas, artistas y figuras del género urbano cubano comenzaron a expresar su dolor a través de sus cuentas en redes sociales, convirtiendo las plataformas digitales en un espacio colectivo de duelo y despedida.
Uno de los primeros en reaccionar fue el rapero y cantante Ja Rulay, quien publicó una historia en Instagram con un mensaje cargado de incredulidad y tristeza: «Hermano no me puedo creer esto. Bolito descanza hermano».
De igual manera, en sus historias en Instagram, el cantante Oniel Bebeshito, quien trabajó con el fallecido durante varios años, lamentó el suceso.
Bolito El Efi, quien radicó durante mucho tiempo en Estados Unidos, ra una figura reconocida en la farándula cubana, asociada al estilo urbano de lujo que caracteriza a buena parte de los referentes del género tanto en la isla como en la diáspora.
Su muerte se suma a una dolorosa lista de pérdidas dentro del movimiento urbano cubano, un género que ha crecido de forma sostenida en la última década, expandiéndose principalmente a través de plataformas digitales como YouTube y Spotify, así como mediante redes sociales.
La escena del cubatón ya vivió el impacto de perder a una de sus figuras en julio de 2020, cuando falleció El Dany, y a otra en octubre de 2024 con el adiós de José Manuel Carbajal Zaldívar, El Taiger. Ahora muerte de Bolito El Efi vuelve a sacudir a una comunidad artística que lo despide de manera inesperada y prematura.
Preguntas Frecuentes sobre la Muerte de Bolito El Efi y el Movimiento Urbano Cubano
CiberCuba te lo explica:
¿Quién era Bolito El Efi y cuál fue la causa de su muerte?
Bolito El Efi, cuyo nombre real era Óscar Portuondo, fue una figura destacada en el movimiento urbano cubano. Falleció en La Habana debido a un accidente de tránsito. Su estilo estaba asociado al lujo y la ostentación, características del género urbano tanto en Cuba como en la diáspora.
¿Cuál ha sido la reacción del movimiento urbano cubano ante la muerte de Bolito El Efi?
La comunidad del movimiento urbano cubano ha mostrado un profundo dolor y consternación por la muerte de Bolito El Efi. Artistas y figuras del género urbano han expresado su duelo a través de redes sociales, convirtiendo estas plataformas en un espacio de despedida colectiva. La pérdida se siente especialmente tras la muerte de otras figuras del género en años recientes.
¿Cómo ha afectado la muerte de Bolito El Efi al movimiento urbano en Cuba?
La muerte de Bolito El Efi representa una pérdida significativa para el movimiento urbano cubano, que ya ha sufrido la pérdida de otras figuras importantes. Esto refleja la fragilidad y los desafíos que enfrenta el género, que ha crecido a pesar de las restricciones del régimen cubano y se ha expandido principalmente a través de plataformas digitales.
¿Qué simboliza la paloma blanca en las publicaciones de duelo en el movimiento urbano cubano?
La paloma blanca es un símbolo recurrente en las publicaciones de duelo dentro del movimiento urbano cubano. Representa paz y despedida, y su uso refleja el sentimiento de pérdida y el homenaje a los artistas que han fallecido, como fue el caso de Bolito El Efi.
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