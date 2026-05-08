Muere Bolito El Efi, figura querida del movimiento urbano cubano

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Óscar Portuondo, conocido artísticamente como Bolito El Efi, falleció en La Habana a causa de un accidente de tránsito, según informaciones difundidas en redes sociales que se propagaron con rapidez entre la comunidad del movimiento urbano cubano.

La página de Facebook Rancho Destino dio la lamentable noticia con el mensaje: «Fallece en La Habana Cuba. Bolito el Efi así era conocido por la farándula de Cuba, EPD».

Publicación de Facebook/Rancho Destino

En cuestión de horas, artistas y figuras del género urbano cubano comenzaron a expresar su dolor a través de sus cuentas en redes sociales, convirtiendo las plataformas digitales en un espacio colectivo de duelo y despedida.

Uno de los primeros en reaccionar fue el rapero y cantante Ja Rulay, quien publicó una historia en Instagram con un mensaje cargado de incredulidad y tristeza: «Hermano no me puedo creer esto. Bolito descanza hermano».

De igual manera, en sus historias en Instagram, el cantante Oniel Bebeshito, quien trabajó con el fallecido durante varios años, lamentó el suceso.

Captura de Instagram/@onielbebeshito

Bolito El Efi, quien radicó durante mucho tiempo en Estados Unidos, ra una figura reconocida en la farándula cubana, asociada al estilo urbano de lujo que caracteriza a buena parte de los referentes del género tanto en la isla como en la diáspora.

Su muerte se suma a una dolorosa lista de pérdidas dentro del movimiento urbano cubano, un género que ha crecido de forma sostenida en la última década, expandiéndose principalmente a través de plataformas digitales como YouTube y Spotify, así como mediante redes sociales.

La escena del cubatón ya vivió el impacto de perder a una de sus figuras en julio de 2020, cuando falleció El Dany, y a otra en octubre de 2024 con el adiós de José Manuel Carbajal Zaldívar, El Taiger. Ahora muerte de Bolito El Efi vuelve a sacudir a una comunidad artística que lo despide de manera inesperada y prematura.