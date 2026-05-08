Abandonado y en ruinas: así luce el Hogar de Ancianos Lidia Doce de Bayamo

Un video publicado en Facebook muestra el estado de abandono y deterioro del Hogar de Ancianos «Lidia Doce» de Bayamo, capital de la provincia de Granma, donde el edificio aparece desalojado y siendo desmantelado de forma progresiva.

«Ahora es un lugar olvidado, desalojado, desvencijado y cada día da una imagen peor del día anterior. Lo están desarmando poco a poco, no sé qué será de él, pero bueno, esperemos que tenga un mejor futuro», describe el autor del clip, identificado como «Robertico y su gozadera».

El video de 30 segundos resume en imágenes lo que las cifras confirman: el colapso del sistema de asistencia social cubano frente a su población más vulnerable.

Cuba es el país más envejecido de América Latina, con el 25,7% de su población mayor de 60 años al cierre de 2024, equivalente a más de dos millones de personas.

Sin embargo, el Estado solo dispone de 156 hogares de ancianos y 12,697 camas para todo el territorio nacional, y 51 municipios carecen por completo de servicios de atención a la tercera edad.

La situación es tan crítica que el propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social admitió en marzo de 2026 que «no hay recursos para atender a personas vulnerables».

Una encuesta de ASIC a 506 jubilados en cinco provincias reveló que el 98,8% percibe abandono institucional, mientras que el 99% afirma que su pensión no cubre necesidades básicas de alimentación, vivienda y medicamentos.

La pobreza y el abandono marcan la vejez en Cuba, donde la pensión mínima fue elevada a 4,000 pesos cubanos en agosto de 2025, equivalente a menos de 10 dólares al cambio informal.

La emigración masiva agrava el cuadro: más de 1,4 millones de cubanos han abandonado la isla desde 2020, dejando al 17,4% de los adultos mayores sin familiares cercanos que puedan brindarles apoyo.

Aproximadamente el 15% de las personas mayores vive sola, y alrededor del 89% de los mayores de 70 años enfrenta altos riesgos de aislamiento, según datos del Centro de Estudios de Convivencia.

La prensa extranjera también ha expuesto el abandono de los ancianos en Cuba, en un contexto donde las provincias cubanas acumulan adultos mayores dependientes sin red de apoyo institucional ni familiar.

El hogar lleva el nombre de Lidia Esther Doce Sánchez, heroína revolucionaria nacida en Holguín en 1916 y asesinada en La Habana el 17 de septiembre de 1958 tras ser capturada por fuerzas batistianas.

Actuó como mensajera clave entre la Sierra Maestra y la dirigencia clandestina urbana, transportando mensajes, medicinas y suministros para la columna del Che Guevara.

Que una institución que lleva su nombre se encuentre hoy en ruinas y en proceso de desmantelamiento resume, para muchos cubanos, el estado actual de las promesas sociales del régimen.

El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana documentó que el 96,4% de los jubilados considera que los hogares de ancianos no ofrecen condiciones adecuadas de infraestructura, personal ni cuidado, una cifra que el deterioro del Hogar Lidia Doce convierte en imagen concreta.