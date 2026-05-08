Juez declara ilegal ola de recortes impulsada por el DOGE de Elon Musk

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Una jueza federal declaró que las terminaciones masivas de becas ejecutadas por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de Elon Musk son ilegales, en un fallo que bloquea a la administración Trump de llevar a cabo más de 1,400 cancelaciones de subvenciones del Fondo Nacional para las Humanidades (NEH, por sus siglas en inglés).

La jueza del Distrito Sur de Nueva York, Colleen McMahon, declaró ilegales las terminaciones masivas de becas del NEH en una sentencia de 143 páginas, concluyendo que los empleados del DOGE carecían de autoridad legal para tomar esas decisiones y que el proceso utilizado no se asemejaba en nada al proceso ordinario de revisión de subvenciones de la institución.

«No puede haber disputa seria de que el proceso de revisión implementado por el DOGE no se ajustó, ni siquiera se asemejó, al proceso ordinario de revisión de becas del NEH», escribió la jueza McMahon.

Las cancelaciones afectaron más de 100 millones de dólares en fondos aprobados por el Congreso, convirtiéndose en la mayor terminación masiva de becas previamente otorgadas en la historia del NEH.

La jueza determinó que el DOGE «usó descaradamente» características protegidas como raza, género y religión como criterios para cancelar el financiamiento.

«Tratar la historia de los derechos civiles de los afroamericanos, el testimonio judío sobre el Holocausto, la experiencia asiático-americana, el trato vergonzoso a los hijos de tribus nativas, o la simple mención de una mujer como indicador de falta de mérito o despilfarro no es legal», señaló.

El fallo fue especialmente crítico con la cancelación de becas relacionadas con el Holocausto centradas en mujeres judías sobrevivientes del nazismo.

«En un momento en que el espectro del antisemitismo ha resurgido de las sombras, que nuestro Gobierno considere desfavorable un proyecto sobre mujeres judías por centrarse en culturas judías y voces femeninas es profundamente perturbador», escribió la jueza.

El caso fue impulsado por tres organizaciones: el Consejo Americano de Sociedades Académicas (ACLS), la Asociación Histórica Americana (AHA) y la Asociación de Lenguas Modernas (MLA).

Central para el fallo fueron las deposiciones de dos empleados del DOGE, Justin Fox y Nathan Cavanaugh, quienes admitieron haber usado ChatGPT y palabras clave relacionadas con diversidad, equidad e inclusión —como «DEI, DEIA, Equity, Inclusion, BIPAC, LGBTQ»— para identificar qué becas cancelar, sin revisar las solicitudes ni los materiales subyacentes.

Ninguno de los dos tenía experiencia previa en el gobierno antes de unirse al DOGE, y ambos carecían de formación en humanidades.

En su deposición, Cavanaugh reconoció sin remordimientos que los recortes no lograron el objetivo declarado.

«¿No lamenta que personas hayan podido perder ingresos importantes para sostener sus vidas?», le preguntó un abogado.

«No. Creo que era más importante reducir el déficit federal de dos billones a casi cero», respondió Cavanaugh. Cuando se le preguntó si efectivamente lo redujo, admitió: «No, no lo hicimos».

Este fallo no es el primero que frena al DOGE ante los tribunales. En mayo de 2025, otro juez federal declaró ilegal la toma del Instituto de Paz de Estados Unidos por parte del organismo, en un patrón de decisiones adversas que acumula múltiples bloqueos judiciales por falta de autoridad legal y uso de criterios discriminatorios.

Joy Connolly, presidenta del ACLS, celebró el fallo con una declaración que resume la postura de las organizaciones demandantes: «Las humanidades no son un lujo. Son la forma en que una democracia se comprende a sí misma. La decisión de hoy es un paso hacia honrar la voluntad del Congreso y nuestra misión como nación».