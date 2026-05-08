¿Cuántos días le dura la jubilación a un cubano?: «Ese dinero se va a los cinco, seis, o siete días»

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Un reportaje de Diario de Cuba recogió testimonios desgarradores de jubilados cubanos que describieron una realidad común: la pensión no les dura más de una semana. «Ese dinero cuando cae en mis manos a los cinco, seis, siete días, ocho, se va», relata uno de los entrevistados.

La escena se repite en las calles de la isla. Ancianos deambulan, piden limosna o recogen materiales reciclables para sobrevivir. «Los veo por ahí por la calle, deambulando, pidiendo limosna, haciendo cosas que imagínense que las tienen que hacer, porque si no, no huiden», describió otro testimonio del reportaje.

La brecha entre lo que reciben y lo que cuesta vivir es abismal. Una croqueta cuesta 150 pesos, una barra de pan 140 pesos, y salir con 2,000 pesos a la calle no alcanza para nada. «Usted sale con dos mil pesos ahora para la calle y viene para atrás sin dinero», dice uno de los jubilados. «¿Quién vive con eso? Oiga, no se puede».

El régimen cubano aprobó en agosto de 2025 la Resolución 14/2025, que elevó la pensión mínima hasta 4,000 pesos para quienes cobraban menos de ese tope, beneficiando a unos 430,000 pensionistas. Sin embargo, el aumento fue devorado rápidamente por la inflación y la depreciación del peso.

En septiembre de 2025, esos 4,000 pesos equivalían a menos de 10 dólares al cambio informal, y para finales de ese año habían caído a unos siete dólares, una pérdida de casi 30% del poder adquisitivo en apenas cuatro meses.

La inflación oficial en alimentos alcanzó 16,65% interanual en marzo de 2026, mientras economistas independientes estiman que la inflación real fue de aproximadamente 70% en 2025.

La canasta básica en La Habana se estima en 12,000 pesos por persona al mes, tres veces la pensión mínima ajustada. Una encuesta de la Asociación Sindical Independiente de Cuba realizada en 2025 a 506 jubilados en cinco provincias reveló que el 99% afirma que su pensión no cubre necesidades básicas de alimentación, vivienda y medicamentos.

El 90,7% de los jubilados encuestados sigue trabajando después de retirarse, mayoritariamente en la economía informal, y el 97,8% busca ingresos adicionales para sobrevivir. Antes, el 39% de los jubilados cubanos sobrevivía con pensiones mínimas de 1,528 pesos mensuales, una cifra que ya entonces resultaba insuficiente.

El colapso del sistema de salud agrava aún más la situación. Un jubilado mencionó en el reportaje que el medicamento Prevenor, que antes costaba seis pesos en farmacia, ahora es prácticamente imposible de encontrar y su precio se ha disparado. La inflación y el dólar disparado hunden las pensiones cada mes que pasa.

Los propios jubilados piden al Estado una atención que nunca llega. «Con las personas de la tercera edad se debería tener una medida un poco más flexible. Más flexible porque nosotros estamos que no podemos casi comprar», dijo uno de los entrevistados. Otra añadió: «Yo vivo ahí mismo y a mi casa nunca viene nadie a averiguar cómo yo vivo».

La situación no es nueva. En marzo de 2024, un anciano se desmayó en una cola para cobrar su jubilación en Santiago de Cuba, víctima de hipoglucemia bajo el sol, en una imagen que resumió la precariedad extrema que enfrentan los mayores en la isla.

«Nos falta atención y cuidado, las dos cosas», concluyó uno de los jubilados entrevistados por Diario de Cuba, en una frase que sintetiza el abandono sistemático al que el régimen somete a quienes dedicaron su vida entera a trabajar en la isla.