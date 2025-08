Así quedarán las pensiones en Cuba tras el nuevo aumento

Vídeos relacionados:

El régimen cubano oficializó este miércoles un nuevo aumento de las pensiones por edad, invalidez y fallecimiento del cónyuge, para beneficiar a quienes actualmente reciben hasta 4,000 pesos.

Según la Resolución 14/2025 publicada en la Gaceta Oficial No. 71, la medida busca "garantizar" una mejor protección a los sectores más vulnerables de la población cubana.

De acuerdo con el documento, las pensiones quedarán de la siguiente manera:

Las pensiones de hasta 2,472 pesos recibirán un aumento de 1,528 pesos.

Aquellas que oscilan entre 2,473 y 3,999 pesos se elevarán hasta completar los 4,000 pesos mensuales.

El incremento entrará en vigor el 1 de septiembre de 2025 y se aplicará también a los pagos que se realicen en el mes de agosto.

El ajuste incluye no solo a los pensionados por edad e invalidez, sino también a los beneficiarios por causa de muerte, quienes recibirán el incremento en proporción a la cuota que les corresponde.

Asimismo, se actualizan las nuevas pensiones que se concedan a partir de la entrada en vigor de la medida, respetando los mismos tramos y valores establecidos.

Este aumento deroga la Resolución 28 de noviembre de 2020 y busca, según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El ajuste también se aplicará a pensionados de los ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior.

Las autoridades indicaron que las direcciones provinciales y municipales de Trabajo y Seguridad Social, así como las estructuras correspondientes de los ministerios involucrados, estarán encargadas de implementar y supervisar la ejecución de la nueva normativa.

Este ajuste, sin embargo, no resuelve la precariedad que enfrentan miles de jubilados en la isla, donde el costo de vida continúa disparado y el acceso a bienes esenciales está cada vez más restringido.

Según una reciente encuesta del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC), se necesitan al menos 30,000 pesos cubanos mensuales para cubrir una alimentación básica.

En Cuba, un simple cartón de huevos puede superar los 3,000 pesos, mientras que la mayoría de los productos de primera necesidad —como el aceite, el detergente, el pollo o la leche en polvo— solo se venden en dólares o MLC, una moneda que el Estado no paga ni vende a la población en sus salarios o pensiones.

Esta situación obliga a millones de ciudadanos a depender de remesas del exterior.

El propio gobierno ha reconocido esta brecha insostenible. En declaraciones recientes, el vicepresidente Salvador Valdés Mesa afirmó sin rodeos: “Nuestros jubilados tienen pensiones medias de 1,525 pesos. Con eso no se vive; con un salario medio de 5,000 pesos no se vive, ni de 6,000 pesos… No se vive según están los precios hoy día”.

A pesar de los anuncios, la percepción entre los ciudadanos es clara: los ajustes siguen siendo insuficientes ante la grave crisis económica que atraviesa el país.

Para muchos jubilados, incluso después del aumento, seguirán dependiendo de la ayuda familiar para sobrevivir.

