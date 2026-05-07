Abuela cubana está abandonada en San Miguel del Padrón

Una anciana conocida como Luci agoniza en condiciones de abandono extremo en el reparto Los Ángeles, San Miguel del Padrón, La Habana, mientras las instituciones del Estado cubano conocen su situación y no han tomado ninguna medida efectiva para ayudarla, según un video publicado en Facebook por su vecino Alfonso Vera.

En la grabación, de poco más de dos minutos, se ve a la anciana quejándose de dolores intensos, con los pies en mal estado y rodeada de condiciones insalubres, incluyendo una infestación de chinches en su vivienda de la calle C número 17,115, interior, en la zona conocida como Virgen del Camino.

«Esto no es un montaje. Ni nada que se parezca. Todo el mundo lo sabe. Y no hacen nada por ella», dice Vera en el video mientras muestra el estado en que se encuentra su vecina.

La situación es desesperante. «Discretamente. Se va a morir. Se va a morir aquí», advierte el vecino en la grabación.

La propia Luci toma la palabra en el video y describe su abandono con una frase que resume la indiferencia del sistema: «Yo estoy tranquila, el problema es que me dan los dolores, que me dan fuentes. No me llevan, esa gente de la policía no viene a buscarme».

Cuando Vera le pregunta si alguien puede ayudarla, la anciana responde con tres palabras: «Nadie mío, nadie».

Según la descripción del video, las autoridades sanitarias del policlínico «Wilfredo Pérez», al que pertenece Luci, tienen conocimiento del caso desde hace tiempo. La propia anciana confirma que recibió visitas: «Yo vi la doctora que el otro día estaba aquí escribiendo, no sé. Vino el de Benestar Social también, vino el otro». Ninguna de esas visitas derivó en una solución.

Vera describe la cadena de inacción con frustración: «Unos dicen una cosa y otros dicen otra, la delegada hizo su gestión, los trabajadores sociales también, los del asilo igual, pero el caso es que la señora Luci se está muriendo por las chinches y abandono de los organismos públicos vinculados».

El vecino, desesperado, publicó su número de teléfono —55351897— en la descripción del video para que alguien pueda ayudar.

El caso de Luci no es un hecho aislado. Cuba es el país más envejecido de América Latina, con el 25,7% de su población mayor de 60 años al cierre de 2024, y el sistema de atención a adultos mayores está en colapso.

La emigración masiva de jóvenes —más de 1,4 millones de cubanos entre 2019 y 2025— ha dejado al 17,4% de los adultos mayores sin familiares cercanos que puedan cuidarlos.

Las pensiones mínimas no superan los 4,000 pesos cubanos mensuales, menos de diez dólares al cambio informal, y el 99% de los jubilados afirma que esa suma no alcanza para alimentación, vivienda ni medicamentos.

Casos similares han sido documentados en años anteriores: un anciano que vivía en una parada de guagua en Mayabeque y un anciano con fractura de cadera desatendido en un asilo de Perico reflejan un patrón que el propio régimen ha reconocido sin resolver.

El propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social admitió en marzo de 2026 que «no hay recursos para atender a personas vulnerables», una confesión que para miles de ancianos cubanos como Luci tiene consecuencias letales.