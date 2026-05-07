Abuela cubana está abandonada en San Miguel del Padrón

Una anciana conocida como Luci agoniza en condiciones de abandono extremo en el reparto Los Ángeles, San Miguel del Padrón, La Habana, mientras las instituciones del Estado cubano conocen su situación y no han tomado ninguna medida efectiva para ayudarla, según un video publicado en Facebook por su vecino Alfonso Vera.
En la grabación, de poco más de dos minutos, se ve a la anciana quejándose de dolores intensos, con los pies en mal estado y rodeada de condiciones insalubres, incluyendo una infestación de chinches en su vivienda de la calle C número 17,115, interior, en la zona conocida como Virgen del Camino.
«Esto no es un montaje. Ni nada que se parezca. Todo el mundo lo sabe. Y no hacen nada por ella», dice Vera en el video mientras muestra el estado en que se encuentra su vecina.
La situación es desesperante. «Discretamente. Se va a morir. Se va a morir aquí», advierte el vecino en la grabación.
La propia Luci toma la palabra en el video y describe su abandono con una frase que resume la indiferencia del sistema: «Yo estoy tranquila, el problema es que me dan los dolores, que me dan fuentes. No me llevan, esa gente de la policía no viene a buscarme».
Cuando Vera le pregunta si alguien puede ayudarla, la anciana responde con tres palabras: «Nadie mío, nadie».
Según la descripción del video, las autoridades sanitarias del policlínico «Wilfredo Pérez», al que pertenece Luci, tienen conocimiento del caso desde hace tiempo. La propia anciana confirma que recibió visitas: «Yo vi la doctora que el otro día estaba aquí escribiendo, no sé. Vino el de Benestar Social también, vino el otro». Ninguna de esas visitas derivó en una solución.
Vera describe la cadena de inacción con frustración: «Unos dicen una cosa y otros dicen otra, la delegada hizo su gestión, los trabajadores sociales también, los del asilo igual, pero el caso es que la señora Luci se está muriendo por las chinches y abandono de los organismos públicos vinculados».
El vecino, desesperado, publicó su número de teléfono —55351897— en la descripción del video para que alguien pueda ayudar.
El caso de Luci no es un hecho aislado. Cuba es el país más envejecido de América Latina, con el 25,7% de su población mayor de 60 años al cierre de 2024, y el sistema de atención a adultos mayores está en colapso.
La emigración masiva de jóvenes —más de 1,4 millones de cubanos entre 2019 y 2025— ha dejado al 17,4% de los adultos mayores sin familiares cercanos que puedan cuidarlos.
Las pensiones mínimas no superan los 4,000 pesos cubanos mensuales, menos de diez dólares al cambio informal, y el 99% de los jubilados afirma que esa suma no alcanza para alimentación, vivienda ni medicamentos.
Casos similares han sido documentados en años anteriores: un anciano que vivía en una parada de guagua en Mayabeque y un anciano con fractura de cadera desatendido en un asilo de Perico reflejan un patrón que el propio régimen ha reconocido sin resolver.
El propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social admitió en marzo de 2026 que «no hay recursos para atender a personas vulnerables», una confesión que para miles de ancianos cubanos como Luci tiene consecuencias letales.
Preguntas frecuentes sobre el abandono de ancianos en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la situación de Luci, la anciana de San Miguel del Padrón?
Luci es una anciana que agoniza en condiciones de abandono extremo en San Miguel del Padrón, La Habana. A pesar de que las instituciones del Estado cubano están al tanto de su caso, no han tomado medidas efectivas para ayudarla. Vive en condiciones insalubres, con una infestación de chinches y sin atención médica adecuada, lo que refleja la crisis del sistema de atención a adultos mayores en Cuba.
¿Por qué el sistema de atención a ancianos en Cuba está colapsando?
El sistema de atención a ancianos en Cuba está colapsando debido a la falta de recursos y el envejecimiento de la población. Con el 25,7% de su población mayor de 60 años, Cuba es el país más envejecido de América Latina. Las pensiones mínimas no alcanzan para cubrir necesidades básicas y la emigración masiva de jóvenes ha dejado a muchos ancianos sin familiares que puedan cuidarlos. Además, el gobierno ha reconocido la falta de recursos para atender a personas vulnerables.
¿Qué han hecho las autoridades cubanas frente al abandono de ancianos?
Las autoridades cubanas han reconocido la falta de recursos para atender a personas vulnerables, pero no han implementado soluciones efectivas. A pesar de las visitas de trabajadores sociales, médicos y personal de bienestar social, casos como el de Luci y otros ancianos en Cuba reflejan un patrón de inacción y abandono. El gobierno ha permitido la apertura de residencias privadas para ancianos, pero esto no ha resuelto la crisis general.
¿Cómo afecta la crisis económica a los ancianos en Cuba?
La crisis económica en Cuba ha dejado a muchos ancianos en extrema pobreza, sin acceso a alimentos, medicamentos ni atención médica adecuada. Las pensiones mínimas son insuficientes para cubrir las necesidades básicas, y el colapso de los servicios sociales agrava su situación. Muchos ancianos dependen de la solidaridad vecinal para sobrevivir, ya que el Estado no proporciona el apoyo necesario.
¿Qué pueden hacer los ciudadanos cubanos para ayudar a los ancianos vulnerables?
Los ciudadanos cubanos pueden ayudar a los ancianos vulnerables mediante la solidaridad y la acción comunitaria. Participar en grupos vecinales, como los que se organizan en redes sociales, y ofrecer asistencia directa a los ancianos en sus comunidades son formas de mitigar el abandono estatal. Además, denunciar situaciones de abandono en las redes sociales puede ejercer presión sobre las autoridades para que actúen.
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