Rusos marchan en La Habana en conmemoración de la Gran Guerra Patria

La 5ta Avenida de La Habana fue escenario este viernes de la marcha del «Regimiento Inmortal», organizada por la Embajada de Rusia en Cuba para conmemorar el 81° aniversario de la Victoria en la Gran Guerra Patria.

Los participantes —ciudadanos rusos residentes en la isla, diplomáticos y sus familias— recorrieron una de las principales arterias de la capital cubana portando retratos de familiares que combatieron contra la Alemania nazi y cantando canciones de los años de guerra.

El embajador ruso Víktor Koronelli encabezó el desfile junto a funcionarios de la misión diplomática.

«Junto con mis compatriotas y funcionarios de nuestra misión diplomática, marchamos hoy con retratos de abuelos y bisabuelos por La Habana para conmemorar la hazaña de nuestros antepasados que derrotaron a la Alemania nazi. ¡Viva la Victoria!», escribió Koronelli en sus redes sociales.

Durante el recorrido, el embajador concedió entrevistas a periodistas locales y a corresponsales de medios rusos acreditados en Cuba. La pancarta principal de la marcha llevaba la inscripción en ruso «Regimiento Inmortal • Cuba».

La jornada tuvo una doble carga simbólica: este 8 de mayo también se cumplen 66 años del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y la entonces Unión Soviética, ocurrido el 8 de mayo de 1960.

La propia embajada lo destacó en sus publicaciones: «Continuaremos el trabajo conjunto en bien de nuestros pueblos. Estamos seguros: ¡tenemos nuevas victorias por delante!»

El «Regimiento Inmortal» es una tradición anual iniciada en 2012 en la ciudad rusa de Tomsk que se celebra cada 9 de mayo —Día de la Victoria— y se ha extendido a decenas de países.

En La Habana se celebra desde 2015, cuando rusos residentes y cubanos desfilaron por el Malecón con retratos de combatientes soviéticos. En la edición de 2024, unos 500 participantes recorrieron la misma 5ta Avenida.

El evento genera un contraste político que no pasa inadvertido: el régimen cubano prohíbe sistemáticamente las marchas y manifestaciones públicas a sus propios ciudadanos, pero permite y facilita año tras año este desfile organizado por la embajada rusa, con garantías de seguridad por parte del Estado cubano.

Los vínculos entre La Habana y Moscú se han estrechado en los últimos años. Díaz-Canel viajó a Moscú para el Día de la Victoria en 2024, donde se reunió con Putin y le entregó una carta personal de Raúl Castro.

En 2025, el mandatario cubano repitió el viaje a Rusia en el mismo contexto, en medio del apoyo de La Habana a Moscú en la guerra de Ucrania.

En febrero de 2026, el propio Koronelli resumió el estado de esa relación: «Cuba era, es y sigue siendo nuestro socio más importante en América Latina», afirmando que los lazos bilaterales se encuentran «a la altura de la cooperación estratégica».

La Gran Guerra Patria costó aproximadamente 27 millones de vidas soviéticas entre militares y civiles, y su conmemoración ocupa un lugar central en la narrativa identitaria y propagandística de la Rusia de Putin, especialmente desde el inicio de la guerra en Ucrania.