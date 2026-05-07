Rusia y Cuba inician en La Habana la construcción de un servicio de taxis con vehículos Moskvich

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Cuba ha comenzado los trabajos de construcción del parque de taxis ruso-cubano en La Habana, según confirmó este jueves el Departamento de Transporte de Moscú al diario ruso Izvestia.
El proyecto contempla la operación de 50 vehículos de la marca Moskvich —una combinación de modelos de gasolina y eléctricos— y la instalación de infraestructura de carga solar para los vehículos eléctricos.
«En la actualidad, la parte cubana realiza trabajos de construcción en los terrenos donde se ubicarán los objetos de infraestructura del parque de taxis; los plazos de finalización de los trabajos de construcción dependen de los colegas», señaló el organismo moscovita.
La misma fuente precisó que «todos los automóviles y equipos están preparados para su envío desde Rusia».
Una vez operativo, el servicio atenderá tanto a residentes de La Habana como a turistas procedentes de Rusia y otros países, según el Departamento de Transporte de Moscú.
El proyecto fue discutido el 1 de abril en San Petersburgo, durante la XXIII sesión de la Comisión Intergubernamental ruso-cubana de cooperación comercial, económica y científico-técnica.
En esa reunión, el viceprimer ministro ruso Dmitri Chernyshenko confirmó que la parte rusa entregaría los 50 vehículos para el parque habanero y anunció además la reanudación del ensamblaje de vehículos GAZ en Cuba durante 2026.
Los antecedentes del proyecto se remontan a noviembre de 2024, cuando el vicealcalde de Transporte de Moscú, Maxim Liksutov, y el ministro de Transporte de Cuba, Eduardo Rodríguez Dávila, firmaron un memorando de cooperación para desplegar 50 Moskvich en servicios de taxi en La Habana y Varadero.
En mayo de 2025, el presidente Miguel Díaz-Canel visitó la fábrica Moskvich en Moscú, donde el alcalde Serguéi Sobianin le ofreció 10 vehículos adicionales como donación.
Esos automóviles llegaron a La Habana en noviembre de 2025 y fueron destinados a servicios de salud y educación, no al transporte público general.
El anuncio llega en medio del peor colapso de transporte que registra Cuba en décadas.
El transporte estatal de pasajeros se desplomó un 93% entre enero y septiembre de 2025, y el sistema de transporte urbano de La Habana colapsó completamente el 6 de febrero de 2026 con todas las rutas paralizadas.
En ese contexto, los 50 taxis Moskvich —destinados principalmente a turistas y residentes con capacidad de pago— representan una solución marginal frente a las necesidades reales de movilidad de la población cubana.
Preguntas frecuentes sobre el proyecto de taxis Moskvich en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué es el proyecto de taxis Moskvich en La Habana?
El proyecto de taxis Moskvich en La Habana consiste en la operación de 50 vehículos de la marca Moskvich, que incluyen modelos de gasolina y eléctricos, destinados tanto a residentes de la ciudad como a turistas. Este proyecto se lleva a cabo en colaboración entre Rusia y Cuba.
¿Cómo afronta Cuba la crisis del transporte con esta iniciativa?
La iniciativa de los 50 taxis Moskvich representa una solución marginal frente a las necesidades reales de movilidad de la población cubana. El transporte estatal de pasajeros ha colapsado un 93% y el sistema de transporte urbano de La Habana está completamente paralizado, por lo que esta iniciativa es insuficiente para resolver la crisis de transporte en el país.
¿Cuál es el impacto de la cooperación ruso-cubana en la industria automotriz de Cuba?
La cooperación ruso-cubana ha permitido la reanudación del ensamblaje de vehículos GAZ en Cuba y la creación de un parque de taxis Moskvich en La Habana. Esta colaboración busca enfrentar la crisis de transporte y energética en Cuba, aunque su impacto real es limitado debido a la magnitud de los problemas que enfrenta el país.
¿Qué desafíos enfrenta Cuba en la implementación de vehículos eléctricos como parte del proyecto?
Uno de los principales desafíos es la falta de infraestructura adecuada, como estaciones de carga eléctrica, especialmente en medio de la crisis energética que vive el país. La implementación de vehículos eléctricos requiere una infraestructura de carga solar que aún está en desarrollo, lo que complica su puesta en marcha efectiva.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.