Rusia y Cuba inician en La Habana la construcción de un servicio de taxis con vehículos Moskvich

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Cuba ha comenzado los trabajos de construcción del parque de taxis ruso-cubano en La Habana, según confirmó este jueves el Departamento de Transporte de Moscú al diario ruso Izvestia.

El proyecto contempla la operación de 50 vehículos de la marca Moskvich —una combinación de modelos de gasolina y eléctricos— y la instalación de infraestructura de carga solar para los vehículos eléctricos.

«En la actualidad, la parte cubana realiza trabajos de construcción en los terrenos donde se ubicarán los objetos de infraestructura del parque de taxis; los plazos de finalización de los trabajos de construcción dependen de los colegas», señaló el organismo moscovita.

La misma fuente precisó que «todos los automóviles y equipos están preparados para su envío desde Rusia».

Una vez operativo, el servicio atenderá tanto a residentes de La Habana como a turistas procedentes de Rusia y otros países, según el Departamento de Transporte de Moscú.

El proyecto fue discutido el 1 de abril en San Petersburgo, durante la XXIII sesión de la Comisión Intergubernamental ruso-cubana de cooperación comercial, económica y científico-técnica.

En esa reunión, el viceprimer ministro ruso Dmitri Chernyshenko confirmó que la parte rusa entregaría los 50 vehículos para el parque habanero y anunció además la reanudación del ensamblaje de vehículos GAZ en Cuba durante 2026.

Los antecedentes del proyecto se remontan a noviembre de 2024, cuando el vicealcalde de Transporte de Moscú, Maxim Liksutov, y el ministro de Transporte de Cuba, Eduardo Rodríguez Dávila, firmaron un memorando de cooperación para desplegar 50 Moskvich en servicios de taxi en La Habana y Varadero.

En mayo de 2025, el presidente Miguel Díaz-Canel visitó la fábrica Moskvich en Moscú, donde el alcalde Serguéi Sobianin le ofreció 10 vehículos adicionales como donación.

Esos automóviles llegaron a La Habana en noviembre de 2025 y fueron destinados a servicios de salud y educación, no al transporte público general.

El anuncio llega en medio del peor colapso de transporte que registra Cuba en décadas.

El transporte estatal de pasajeros se desplomó un 93% entre enero y septiembre de 2025, y el sistema de transporte urbano de La Habana colapsó completamente el 6 de febrero de 2026 con todas las rutas paralizadas.

En ese contexto, los 50 taxis Moskvich —destinados principalmente a turistas y residentes con capacidad de pago— representan una solución marginal frente a las necesidades reales de movilidad de la población cubana.