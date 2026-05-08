Bruno Rodríguez arremete contra Marco Rubio tras referirse a oferta de 100 millones de dólares para Cuba en ayuda humanitaria

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El ministro de Relaciones Exteriores Bruno Rodríguez Parrilla acusó este viernes al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de fabricar "la fábula de una supuesta oferta de asistencia de 100 o más millones de dólares" para engañar al pueblo cubano y a los ciudadanos estadounidenses.

La reacción del Canciller en su cuenta de X llegó horas después de que Rubio reveló desde Roma que Washington había ofrecido 100 millones de dólares en ayuda humanitaria que el régimen cubano se ha negado a distribuir entre la población.

Rodríguez calificó a Rubio de "político anticubano" y cuestionó directamente la veracidad de sus palabras.

"¿Fue sincero en la Santa Sede?", escribió, en referencia a la reunión que el secretario de Estado sostuvo el jueves con el Papa León XIV en el Vaticano, donde Cuba y la ampliación de la ayuda humanitaria fueron el tema central.

"El secretario de Estado de Estados Unidos, sabiendo de hecho que necesita recurrir a mentiras para justificar su criminal abuso contra el pueblo cubano, fabrica la fábula de una supuesta oferta de asistencia que vale 100 o más millones de dólares, en un intento de engañar al pueblo de Cuba y a los propios ciudadanos estadounidenses", subrayó el jefe de la diplomacia cubana.

Rodríguez también cuestionó el destino de esos fondos. "¿Adónde fueron? ¿Para qué los habría usado?", y añadió que "se necesita un alto grado de cinismo para hacer una declaración, sin sentir ninguna vergüenza y de manera tan engañosa, sobre una supuesta asistencia".

Rubio, por su parte, precisó que ya se distribuyeron seis millones de dólares a través de Cáritas y la Iglesia Católica, y que Washington está dispuesto a ir mucho más lejos.

"Le hemos ofrecido al régimen 100 millones de dólares en ayuda humanitaria que, lamentablemente, hasta ahora no han aceptado distribuir para ayudar al pueblo de Cuba", afirmó.

Lo que el Canciller cubano no mencionó en su mensaje es que la ayuda humanitaria estadounidense, canalizada deliberadamente a través de la Iglesia Católica para evitar la intermediación del Estado, ha llegado a decenas de miles de familias cubanas afectadas por el huracán Melissa, que devastó el oriente de la isla el 29 de octubre de 2025.

Este viernes, Cáritas Cuba actualizó el estado de ejecución de la ayuda enviada por el gobierno estadounidense, e informó que ha ejecutado el 82 % de la primera donación de tres millones de dólares, con beneficios a 8,800 familias en Santiago de Cuba, Holguín, Las Tunas, Granma y Guantánamo.

El régimen ha mantenido una postura hostil ante la ayuda desde el principio. Funcionarios cubanos han calificado públicamente la asistencia de "sucio negocio político", "bolsitas" y "limosnas", mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores declaró este viernes que Estados Unidos quiere "provocar un estallido" en Cuba.

La disputa se enmarca en una escalada sostenida de presión estadounidense. El jueves, Rubio anunció nuevas sanciones contra el conglomerado militar Gaesa y Moa Nickel S.A., y advirtió que las medidas continuarán "hasta que el régimen adopte todas las reformas políticas y económicas necesarias".

Desde enero, la administración Trump ha acumulado más de 240 sanciones contra Cuba, interceptado al menos siete tanqueros y reducido las importaciones energéticas de la isla entre 80 % y 90 %, según datos del dossier.

La Unidad de Inteligencia de The Economist proyecta una contracción económica del 7,2 % para Cuba para este año.