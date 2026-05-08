Díaz-Canel dice que las medidas de EE.UU. «fortalecen nuestra determinación de defender la Patria»

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Miguel Díaz-Canel reaccionó este jueves a las nuevas sanciones anunciadas por Washington contra Cuba con un mensaje en el que reconoció que las medidas «agravan la situación ya difícil» del país, pero aseguró que al mismo tiempo «fortalecen nuestra determinación de defender la Patria, la Revolución y el Socialismo».

El secretario de Estado Marco Rubio anunció este jueves las nuevas sanciones en el marco de la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo.

Las medidas designan a GAESA —el conglomerado militar que controla entre el 40% y el 70% de la economía formal cubana— junto a su presidenta ejecutiva, Ania Guillermina Lastres Morera, y a la empresa estatal minera Moa Nickel S.A.

Rubio calificó a GAESA como «el corazón del sistema cleptocrático cubano» y advirtió que «se pueden esperar designaciones adicionales en los próximos días y semanas».

En su publicación, Díaz-Canel calificó las sanciones de «agresión unilateral» e «interferencia perniciosa del imperialismo estadounidense», y afirmó que el pueblo cubano «comprende, como entiende el resto del mundo», que la única ambición de la isla es «vivir en paz, dueños de su destino».

La retórica del gobernante cubano viene escalando desde el inicio de mayo.

El pasado sábado escribió que «ningún agresor, por poderoso que sea, encontrará rendición en Cuba», y el domingo advirtió de una «inminente agresión militar» de EE.UU. durante un Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba.

El canciller Bruno Rodríguez Parrilla también reaccionó ayer y tildó las declaraciones de Rubio de «cínicas, hipócritas y mendaces», calificando las sanciones de «ilegales y abusivas» con «intención genocida».

Las consecuencias inmediatas de las medidas se hicieron sentir de inmediato.

La empresa canadiense Sherritt International —socia en Moa Nickel— suspendió todas sus operaciones en Cuba, anunció la renuncia de su junta directiva e inició la repatriación de sus empleados. Sus acciones cayeron un 30% en la jornada.

EE.UU. fijó un plazo hasta el 5 de junio para que empresas e instituciones financieras extranjeras cierren sus operaciones con GAESA, bajo amenaza de sanciones secundarias.

Las nuevas medidas se suman a una presión acumulada que, desde enero de 2026, ha producido más de 240 sanciones contra el régimen, la interceptación de al menos siete tanqueros con destino a la isla y una reducción del 80-90% en las importaciones energéticas cubanas.

Ese contexto agrava una crisis que ya era severa: los apagones se han disparado hasta 25 horas diarias en más del 55% del territorio, y la economía cubana se contrae entre un 6,5% y un 7,2% en 2026, según proyecciones de la CEPAL y The Economist Intelligence Unit.

Mientras el régimen apela a la retórica revolucionaria, Rubio dejó claro que la estrategia de máxima presión contra Cuba no ha concluido: nuevas designaciones podrían llegar antes de que venza el plazo del 5 de junio.