Detienen a cubano repartidor de Amazon por robo de paquetes en Miami-Dade

Diego A. Santana Caner fue detenido en la estación de entrega de Amazon en Sweetwater

Un cubano repartidor de Amazon fue arrestado por la policía de Sweetwater, en el condado de Miami-Dade, que lo acusa de robar numerosos paquetes durante las últimas semanas, en plena temporada navideña.

Las autoridades señalan a Diego Alejandro Santana Caner, de 25 años y residente en Miami, por haber cometido una serie de robos entre el 23 de noviembre y el 11 de diciembre.

Santana Caner fue arrestado en la tarde del lunes, en la estación de entrega de Amazon ubicada en 13450 NW 14th St., en Sweetwater, y enfrenta cargos de hurto mayor en tercer grado y tráfico de propiedad robada.

Los agentes de policía entrevistaron a un gerente de la compañía, quien declaró que había sostenido una conversación con Santana Caner sobre la desaparición de unos 20 paquetes, reportó el canal Local 10 News.

Según el informe de arresto, el repartidor de Amazon le dijo al manager que había tirado los paquetes y luego, que había vendido algunos que contenían un total de ocho AirPods.

Además, el detenido fue captado por cámaras de vigilancia mientras tomaba alimentos del comedor de la empresa sin pagar por ellos.

La policía informó que Santana Caner entregó una declaración escrita a Amazon con un listado de los productos que tomó, y también firmó un formulario de restitución de estos artículos, valorados en $2,239.72.

Hasta la tarde del martes, Santana Caner figuraba como detenido en los registros del Centro Correccional Turner Guilford Knight, y tenía una fianza fijada en $10,000 en relación con este caso.

Sin embargo, Local 10 News reveló, citando informes de la prisión, que Santana Caner también permanecía en prisión por presunta violación de su libertad condicional en relación con un delito grave: haber simulado un accidente y presentado una denuncia falsa a la policía.