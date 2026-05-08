¿Qué pasó cerca de la unidad de la policía de Zanja en La Habana?

Un transformador eléctrico explotó e incendió la zona cercana a la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria en la calle Zanja, en Centro Habana, en la noche del miércoles 6 de mayo, según imágenes difundidas por El Toque que muestran el área envuelta en humo y chispazos.

Vecinos que grabaron el incidente relataron que desde la mañana de ese mismo día ya se percibía olor a quemado y señales de sobrecalentamiento en el equipo, lo que indica que la falla venía gestándose durante horas antes de la explosión.

Los bomberos llegaron rápidamente al lugar para controlar las llamas. En el video, uno de los presentes identifica la causa: «Porto circuito», mientras otro comenta: «Llegaron los bomberos, se apaga el fuego ahí».

No se reportaron heridos en los primeros reportes del incidente. Las autoridades cubanas no emitieron ningún comunicado oficial sobre lo ocurrido.

El hecho de que el transformador afectado estuviera ubicado junto a una instalación policial evidencia que ni las propias estructuras del Estado escapan al deterioro de la infraestructura eléctrica cubana.

El incidente ocurre en el peor momento de la crisis eléctrica en Cuba durante 2026. Ese mismo día 6 de mayo, La Habana registró interrupciones del servicio de hasta 24 horas, con una afectación máxima de 403 MW a las 11:10 p.m. y otros 105 MW adicionales por emergencias sin restablecer.

Al día siguiente, el déficit eléctrico nacional seguía empeorando y alcanzaba aproximadamente 1,900 MW, con una disponibilidad de solo 1,370 MW frente a una demanda de 2,850 MW.

La termoeléctrica Antonio Guiteras, principal generadora del país ubicada en Matanzas, había salido del sistema el 5 de mayo por avería en su caldera, representando su octava falla en lo que va de 2026 y acumulando más de 36 años sin mantenimiento capital.

Los transformadores de distribución son especialmente vulnerables en este contexto. En 2026 se han documentado además robos sistemáticos de aceite dieléctrico en varias provincias, incluyendo Holguín, Granma y Las Tunas, lo que agrava aún más las fallas en la red.

Este tipo de explosiones no es nuevo en la capital. En marzo de 2026, una explosión de transformador generó llamaradas y humo intenso en otra zona del país, también sin heridos reportados.

En el municipio de Playa, La Habana, se registraron 192 apagones entre el 10 y el 23 de abril de 2026, una cifra que ilustra la magnitud del colapso que vive la capital. Ante el deterioro, las propias autoridades han llegado a pedir a la población que vigile la red eléctrica ante la incapacidad del Estado para mantenerla operativa.

Cuba requiere ocho barcos de combustible mensuales para sostener su sistema eléctrico, pero desde diciembre de 2025 solo recibió uno, según declaraciones del propio Miguel Díaz-Canel, lo que resume en una cifra el alcance de la debacle energética que padece la Isla.