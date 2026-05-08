"Un Tin": La mezcla de ópera y reparto de Payaso x Ley y Rowell que está dando el duro en Cuba y en las redes

Bastaron apenas 45 segundos de «Un Tin», el nuevo tema de Payaso x Ley junto a Rowell Urban, para que el fragmento se volviera viral en redes sociales con decenas de internautas haciendo reels con ese segmento.

Lanzado el 20 de abril bajo el sello Befocus Music con producción de Ernesto Losa, el tema acumula más de 4.6 millones de vistas en YouTube y casi 48,000 likes, consolidándose como uno de los lanzamientos más comentados del reparto cubano en lo que va de año.

La innovación que desató el revuelo es inédita dentro del género: «Un Tin» abre con canto lírico clásico antes de explotar en reparto puro, una fusión un poco loca que nadie esperaba.

Las reacciones no se hicieron esperar. Aly Sánchez, Yoyi y Preña Palma publicaron un video explosivo en Instagram bailando el tema con su característica locura y desenfreno, mientras los comentarios de fans inundan las plataformas digitales con frases como «Cuando tenga que cantarlo en vivo, veremos» e «Iría a Cuba solo para verlo en concierto».

El alcance del tema trascendió incluso las audiencias habituales del género. Una abuela cubana se hizo viral bailando al ritmo de la parte operística de «Un Tin», amplificando aún más el fenómeno.

El youtuber Buuoy, con audiencia en Puerto Rico, reaccionó en vivo al tema el 26 de abril y literal quedó loco ante semejante ocurrencia de los artistas cubanos.

Al terminar de escuchar el tema completo, Buuoy reconoció el resultado: «En verdad me imagino este tema sonando por ahí, que la gente se active a bailar y a pasarla. Como que se escucha bien».

Tras el estreno la realidad es una en Cuba, a donde quiera que vas, ya sea por la calle, en el gym o simplemente en tu celular solo es escucha «Un Tin», y eso no es otra cosa que un éxito rotundo. Payaso x Ley y Rowell Urban anotaron una y de jonrón.

¿Cuántos están gozando ahora mismo con «Un Tin»?