Ella volvió a Cuba y el abrazo con su abuelo está haciendo llorar a muchos: “Ya estoy aquí”

Una cubana publicó en TikTok el emotivo momento en que regresó a Cuba y se reencontró con su abuelo, capturando el abrazo con una frase que lo dice todo: «Mira lo que te traje aquí».

El video, publicado desde la cuenta @jj_iris_lft, se suma a una larga cadena de clips que documentan los reencuentros de emigrantes cubanos con sus familiares en la isla, un fenómeno que ha ganado enorme resonancia en redes sociales durante 2025 y 2026.

Este tipo de momentos no son casuales: son el resultado directo de la mayor ola migratoria de la historia post-revolucionaria cubana.

Entre 2021 y 2025, más de un millón de cubanos abandonaron la isla, impulsados por la crisis económica, los apagones crónicos, la escasez y la represión política, fragmentando miles de familias y dejando a adultos mayores solos mientras sus hijos buscan oportunidades en el exterior.

La población oficial de Cuba cayó a 9.748.007 habitantes a finales de 2024, con un saldo migratorio externo de -25,4 por cada 1,000 habitantes, según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información.

Al menos el 38% de las familias cubanas tiene a un miembro fuera de la isla, según datos de la propia Cancillería del régimen.

En ese contexto, cada regreso se convierte en un acontecimiento de enorme carga emocional que resuena profundamente en la diáspora.

Algunos reencuentros tienen un componente aún más desgarrador. Una joven regresó a Cuba para visitar a su abuelo de 90 años y este no pudo reconocerla inicialmente tras sufrir una isquemia días antes de su llegada.

Otro joven cubano regresó a ver a su abuelo y este falleció seis días después del reencuentro, intensificando la carga emocional de ese tipo de videos.

También están los que terminan en alegría desbordada. Jessica Rangel regresó a Cuba tras casi cuatro años y corrió a abrazar a sus abuelos en la calle diciéndoles «Ya no lloren que estoy aquí», mientras Cheylilis Morales viajó de sorpresa para el cumpleaños de su abuela y desató una escena que conmovió a miles.

Esta semana, Dairon Becerril publicó su propio video abrazando a su padre de cabello canoso frente a una pared de concreto cubana, con una descripción que resume el sentir de toda una generación: «Maldita distancia».

Las separaciones suelen durar entre dos y cuatro años, y TikTok se ha convertido en la plataforma principal donde estos momentos se documentan, generando millones de visualizaciones y una catarsis colectiva entre quienes viven situaciones similares o anhelan ese mismo abrazo.

En 2024, Cuba registró 71,374 nacimientos frente a 130,645 defunciones, casi el doble, lo que acelera el envejecimiento de una población que se queda sin sus generaciones más jóvenes y hace que cada reencuentro con un abuelo sea, para muchos, una carrera contra el tiempo.