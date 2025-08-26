El usuario cubano @jose.alberto12020 ha tocado el corazón de miles en TikTok con un video donde muestra el emotivo reencuentro sorpresa con sus abuelos en Cuba, ocurrido el año pasado, tras dos años sin ver a las personas que lo criaron. Lo que no imaginaba era que, apenas seis días después de regresar a Estados Unidos, su abuelo fallecería.

“Los nervios de punta. Hacía dos años que no veía a mis abuelos que me criaron”, escribió en el clip que compartió con sus seguidores, donde se le ve llegando de sorpresa y abrazando a su abuela, que no podía soltarlo después de tanto tiempo separados.

El momento más comentado llegó con una frase que ha quedado grabada en muchos:

“Seis días después de mi partida, mi abuelo fallece. Pienso que aguantó hasta su último suspiro para despedirse de mí.”

El video ha emocionado profundamente a quienes lo han visto, en especial a otros cubanos emigrados que han vivido situaciones similares.

“Estuviste con él en sus últimos días”, le escribió una usuaria. “Ese abrazo vale oro”, comentó otro.

Entre las respuestas y muestras de apoyo, @jose.alberto12020 también compartió una reflexión que caló hondo:

“Cuando pasan estas cosas uno se cuestiona si en realidad vale la pena alejarse… dejando al lado la política, el calor familiar no se compara.”

En otro comentario, resumió su sentir con una frase breve pero contundente: “Son cosas que duelen.” A pesar del tiempo transcurrido, la pérdida aún lo acompaña.

