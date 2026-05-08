Cubanos estallan con reacción de Díaz-Canel a nuevas sanciones de EE.UU.: «La paz tú se la estás robando al pueblo»

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El mensaje de Miguel Díaz-Canel en respuesta a las nuevas sanciones de Washington contra GAESA, desató una avalancha de críticas de cubanos que rechazaron de plano el discurso oficial y le devolvieron al régimen su propio lenguaje sobre la «crueldad».

En su publicación, Díaz-Canel afirmó que «nuestro pueblo ya conoce la crueldad detrás de las acciones del gobierno de EE.UU.» y que las medidas «agravan la situación ya difícil que enfrenta nuestro país, en la misma medida que fortalece nuestra determinación de defender la Patria, la Revolución y el Socialismo».

La respuesta en los comentarios fue contundente y mayoritariamente contraria al régimen.

El comentario que mejor resumió el sentir general fue directo: «Ahora las medidas los afectan a ustedes, las del pueblo empezaron hace 67 años».

Otros usuarios fueron igualmente explícitos al desmontar la narrativa oficial sobre las sanciones estadounidenses.

«Las medidas no son contra el pueblo, son contra GAESA, que ni tú tienes acceso a ese dinero. Deja de hacer cortinas de humo. Acaben de soltar el poder, que ustedes no tienen nada que ofrecer», escribió otro comentarista.

Varios cubanos describieron su realidad cotidiana como prueba de que la «crueldad» no viene de Washington sino de La Habana: «Yo después de más de 20 horas sin corriente, sin agua, sin medicamentos, el precio de los alimentos por las nubes, no sé ni qué decir. De lo que sí estoy claro, después de 67 años con los mismos problemas, debe haber un cambio radical y pronto. SOS CUBA».

La venta de gas licuado a 29 dólares por balita fue uno de los blancos más repetidos en los comentarios, citada como ejemplo de la política del propio gobierno contra su población.

Un usuario fue contundente: «Antes de mostrar la crueldad de otros, usted debiera mostrar primero al pueblo cubano adónde han ido a parar los miles de millones de dólares en ganancias producto de los 30 años de exportación de nuestro níquel y cobalto».

Las sanciones anunciadas este jueves por el secretario de Estado Marco Rubio apuntan directamente a GAESA, a su presidenta ejecutiva Ania Guillermina Lastres Morera y a la empresa minera Moa Nickel S.A., bajo la Orden Ejecutiva 14404 firmada por Trump el 1 de mayo.

Washington acusa a GAESA de controlar una red de activos ilícitos valorada en hasta 20,000 millones de dólares desviados a cuentas en el extranjero, mientras el pueblo cubano carece de electricidad, agua y medicamentos.

Las nuevas medidas también fijaron un plazo hasta el 5 de junio para que empresas extranjeras cierren operaciones con GAESA, bajo amenaza de sanciones secundarias.

Múltiples comentaristas recordaron además la «orden de combate» que Díaz-Canel emitió durante las protestas del 11 de julio de 2021, cuando el régimen respondió con miles de detenciones a las manifestaciones más masivas desde 1959, como argumento para refutar el discurso oficial sobre «vivir en paz».

Las demandas más repetidas en cientos de comentarios que acumuló la publicación fueron elecciones libres, liberación de presos políticos, libertad de expresión y renuncia del gobierno.

No faltaron quienes señalaron la contradicción de fondo: «No se victimicen más. Los problemas más graves de Cuba no los creó el pueblo ni una excusa externa: los creó un sistema comunista fracasado y quienes lo han sostenido durante décadas mientras el país se cae a pedazos».

Desde enero de 2026, la administración Trump ha impuesto más de 240 sanciones contra el régimen cubano e interceptado al menos siete tanqueros con petróleo, reduciendo las importaciones energéticas de la isla entre un 80% y un 90%, según cifras oficiales estadounidenses.

Rubio advirtió en su comunicado que «se prevén nuevas sanciones en los próximos días y semanas».