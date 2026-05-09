Tasa de cambio: Sube el precio de una divisa en Cuba

Calle en La Habana y billete de 100 dólares y de 50 euros (Imagen de referencia)

Al amanecer de este sábado, la Moneda Libremente Convertible (MLC) sube de precio en el mercado informal cubano, mientras el euro y el dólar conservan sus valores de la jornada precedente.

A las 8:00 a.m. de este, la MLC reporta un aumento de 405 a 413 pesos cubanos (CUP), lo que supone un incremento de ocho pesos en relación con la jornada precedente.

El dólar se mantiene tasado en 540 CUP, cifra récord a la que arribó esta misma semana.

El euro, por su parte, retiene los 620 CUP que alcanzó este viernes.

Evolución de la tasa de cambio

Tasa de cambio hoy 09/05/2026 - 8:51 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 540 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 620 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 413 CUP.

El peso cubano acelera su depreciación en 2026

El Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba (OMFi) alertó que el peso cubano ha perdido más valor frente al dólar en los primeros cuatro meses de 2026 que durante todo 2025.

Entre enero y abril, la depreciación promedio interanual fue de 45 %, más del doble de la registrada el año pasado (22 %).

Según el informe, esto confirma el fin de la tendencia de desinflación y relativa estabilidad cambiaria que se observaba desde 2023.

Comportamiento del dólar, el euro y la MLC

Durante abril:

-el dólar subió 20 CUP y cerró en 535 CUP;

-el euro aumentó 25 CUP y terminó en 605 CUP;

-la MLC permaneció relativamente estable alrededor de 400 CUP.

En comparación con abril de 2025: el peso perdió 45.4 % de su valor frente al dólar y el 57.1 % frente al euro.

El Banco Central de Cuba también ajustó al alza la tasa oficial del Segmento III, que pasó de 480 CUP por dólar a 496 CUP.

Señales del mercado informal

A pesar del deterioro económico, el mercado informal mostró cierta estabilidad durante abril. Sin embargo, el OMFi detectó en los últimos días del mes un aumento de la demanda de dólares por encima de las ventas.

El Índice de Sentimiento del Mercado de elTOQUE Markets refleja igualmente una presión alcista, debido al crecimiento de personas interesadas en comprar divisas.

Pronósticos para mayo

Los modelos del OMFi prevén que el peso cubano continúe depreciándose moderadamente en mayo.

El escenario central proyecta:

dólar: 562 CUP;

euro: cerca de 640 CUP;

MLC: alrededor de 413 CUP.

El informe contempla además escenarios más extremos:

dólar entre 523 y 590 CUP;

euro entre 594 y 670 CUP;

MLC entre 390 y 445 CUP.

No obstante, el OMFi advierte que existe un alto nivel de incertidumbre sobre la evolución del mercado cambiario en las próximas semanas.

Factores que agravan la crisis económica

El deterioro del peso ocurre en medio de un escenario económico complejo marcado por:

aumento de la inflación;

fuerte caída del turismo;

crisis energética persistente;

enfriamiento de las relaciones con Estados Unidos.

Aunque la llegada de un tanquero ruso alivió temporalmente los apagones a finales de marzo, el OMFi considera que no existe una solución estructural a la crisis energética.

El informe señala además que la escasez de divisas sigue presionando al mercado informal.

Colapso del turismo y menor entrada de divisas

La Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) reportó que en marzo llegaron a Cuba apenas 35 561 visitantes internacionales, frente a los 197 505 registrados en el mismo mes de 2025, lo que representa una caída interanual del 82 %.

El OMFi advierte que esta contracción reduce la entrada de divisas tanto al sector estatal como al privado, limita la capacidad de importación y empeora la falta de liquidez en la economía.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 9 de mayo:

1 USD = 540 CUP.

5 USD = 2,700 CUP.

10 USD = 5,400 CUP.

20 USD = 10,800 CUP.

50 USD = 27,000 CUP.

100 USD = 54,000 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 620 CUP.

5 EUR = 3,100 CUP.

10 EUR = 6,200 CUP.

20 EUR = 12,400 CUP.

50 EUR = 31,000 CUP.

100 EUR = 62,000 CUP.

200 EUR = 124,000 CUP.

500 EUR = 310,000 CUP.