Nuevo récord del euro en el mercado informal de divisas en Cuba

El euro alcanzó este viernes un nuevo máximo histórico en el mercado informal de divisas en Cuba: 620 pesos cubanos (CUP) por cada unidad, según el monitoreo de elTOQUE publicado esta mañana. El dólar se cotiza en 540 CUP y el MLC en 405 CUP.

El hito de hoy es el último eslabón de una escalada que no se detiene desde que el euro rompió por primera vez la barrera de los 600 pesos el 19 de abril, un umbral que hasta entonces nadie había visto cruzar.

Desde ese día, la moneda europea ha subido sin pausa: 605 CUP el 3 de mayo, 610 el 4, 615 el 5, 618 el 6, 619 el 7, y 620 este viernes. En apenas tres semanas acumula 20 pesos adicionales por encima de esa barrera psicológica.

Tasa de cambio informal en Cuba Viernes, 8 Mayo, 2026 - 10:00

Tasa de cambio del dólar ( USD ) a pesos cubanos CUP: 540 CUP

Tasa de cambio del euro ( EUR ) a pesos cubanos CUP: 620 CUP

Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 405 CUP

La tendencia de fondo es aún más alarmante. En los últimos 12 meses el euro se ha encarecido aproximadamente un 74%: cotizaba en torno a 418 CUP en junio de 2025, llegó a 485 en septiembre, a 515 en octubre, a 565 en febrero de 2026 y a 580 en marzo.

Evolución de la tasa de cambio

El nuevo impulso de las divisas registrado a principios de mayo no hizo sino confirmar que ninguna proyección oficial ha logrado anticipar el ritmo real de la devaluación: el Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba (OMFi) había estimado un tope de 604 CUP para finales de abril, cifra que el mercado superó con holgura.

La brecha con la tasa oficial del Banco Central de Cuba (BCC) continúa en niveles escandalosos. Este viernes, el organismo estatal cotiza el euro en 585,03 CUP, más de 35 pesos por debajo del precio real al que los cubanos deben comprar la divisa.

Pero el verdadero drama se mide en lo que esos 620 pesos significan para quien cobra en moneda nacional. La pensión mínima de 4.000 CUP, vigente desde septiembre de 2025 tras un aumento que el régimen presentó como un logro social, equivale hoy a apenas 6,45 euros.

El salario medio oficial de 6.930 CUP —según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información para 2025— alcanza poco más de 11 euros al cambio informal.

Dicho de otro modo: un jubilado necesitaría más de un año y tres meses de pensión íntegra para reunir 100 euros; un trabajador con el salario medio, casi un año y medio de sueldo para comprar 200 euros.

Esos números cobran toda su crudeza al contrastarlos con los precios reales. Un cartón de huevos ya supera los 3.000 CUP, el 75% de la pensión mínima.

El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana estimó en julio de 2025 que una familia necesita al menos 30.000 CUP mensuales solo para alimentarse, siete veces lo que cobra un pensionado. Por esas fechas, la moneda estadounidense fluctuaba en el mercado informal entre los 370-390 CUP.

Hoy el dólar se cotiza en la calle a 540 CUP. No sorprende que el 99% de los jubilados cubanos afirme que su pensión no cubre sus necesidades básicas.

El panorama de injusticias salariales en Cuba se agrava en un contexto macroeconómico que organismos internacionales califican como el peor desde el Período Especial, e incluso peor.

La CEPAL proyecta una caída del PIB cubano del -6,5% para 2026, mientras el Economist Intelligence Unit estima -7,2%. El peso cubano ha perdido el 95% de su valor frente al dólar desde 2020, y la crisis de la economía cubana no deja de agravarse semana tras semana.

La causa de este colapso no es el embargo estadounidense sino 67 años de dictadura comunista que han destruido la base productiva del país, generado una dependencia estructural de las divisas externas y convertido el salario en moneda nacional en algo que apenas alcanza para sobrevivir unos pocos días.

Con el euro a 620 pesos, la inflación y el dólar disparado hunden aún más las pensiones de quienes menos tienen, mientras el régimen sigue sin ofrecer ninguna solución real.