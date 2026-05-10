Jornada récord para el dólar en Cuba: Nuevo subidón de precio

El dólar estadounidense marcó este domingo un nuevo récord histórico en el mercado informal cubano al cotizarse a 543 pesos cubanos (CUP), tres pesos más que la jornada anterior, según los datos de elTOQUE.

En las últimas horas, la Moneda Libremente Convertible (MLC) también ha registrado un fuerte repunte: sube 17 pesos hasta los 430 CUP, tras el subidón de 30 pesos que ya experimentó el pasado miércoles.

El euro, por su parte, se mantiene en 620 CUP.

Tasa de cambio hoy 10/05/2026 - 8:18 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 543 CUP.

Evolución de la tasa de cambio

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 620 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 430 CUP.

El nuevo máximo de la moneda estadounidense supera el récord previo de 540 CUP que el dólar había sostenido desde el 5 de mayo, cuando la divisa marcó un nuevo techo.

La escalada ha sido vertiginosa y casi ininterrumpida desde mediados de abril: 522 CUP el 11 de abril, 525 CUP al día siguiente, 530 CUP el 22 de abril, 535 CUP el 30 de abril, 536 CUP el 4 de mayo y 540 CUP el 5 de mayo.

Cada nuevo impulso al alza del dólar y el euro ha roto el techo de la semana anterior.

El Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba (OMFi) confirmó esta semana que la depreciación interanual promedio del peso entre enero y abril de 2026 fue del 45%, más del doble que la registrada durante todo 2025, que fue del 22%.

«El peso cubano ha perdido más valor frente al dólar en los primeros cuatro meses de 2026 que durante todo 2025», advirtió el organismo en su informe.

Desde 2020, el peso ha perdido aproximadamente el 95% de su valor frente al dólar en el mercado informal, pasando de 42 CUP por dólar a los actuales 543 CUP.

La devaluación y los salarios estancados configuran una tormenta perfecta para los cubanos de a pie.

El OMFi proyecta para lo que resta de mayo un escenario central de 562 CUP por dólar, con un rango extremo de hasta 590 CUP, y advierte que «existe un alto nivel de incertidumbre sobre la evolución del mercado cambiario en las próximas semanas».

Factores que agravan la crisis económica

El deterioro del peso ocurre en medio de un escenario económico complejo marcado por:

-aumento de la inflación;

-fuerte caída del turismo;

-crisis energética persistente;

-enfriamiento de las relaciones con Estados Unidos.

Aunque la llegada de un tanquero ruso alivió temporalmente los apagones a finales de marzo, el OMFi considera que no existe una solución estructural a la crisis energética.

El informe señala además que la escasez de divisas sigue presionando al mercado informal.

Colapso del turismo y menor entrada de divisas

La Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) reportó que en marzo llegaron a Cuba apenas 35,561 visitantes internacionales, frente a los 197 505 registrados en el mismo mes de 2025, lo que representa una caída interanual del 82 %.

El OMFi advierte que esta contracción reduce la entrada de divisas tanto al sector estatal como al privado, limita la capacidad de importación y empeora la falta de liquidez en la economía.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 10 de mayo:

1 USD = 543 CUP.

5 USD = 2 715 CUP.

10 USD = 5 430 CUP.

20 USD = 10 860 CUP.

50 USD = 27 150 CUP.

100 USD = 54 300 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 620 CUP.

5 EUR = 3,100 CUP.

10 EUR = 6,200 CUP.

20 EUR = 12,400 CUP.

50 EUR = 31,000 CUP.

100 EUR = 62,000 CUP.

200 EUR = 124,000 CUP.

500 EUR = 310,000 CUP.