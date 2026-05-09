Apoyo al llamado de Marrero: Venga al país de las «miserias por todos lados», ironiza creador de contenido cubano

El primer ministro Manuel Marrero Cruz inauguró este viernes la 44ª Feria Internacional de Turismo FITCuba 2026 con un llamado a turistas internacionales para que visiten la Isla, asegurando que «cada vez que un turista viaja a Cuba, está ayudando al pueblo cubano». La respuesta no tardó: el creador de contenido José Martínez publicó en Facebook un reel satírico que «apoya» el llamado de Marrero con una guía turística al revés: bienvenidos a las «miserias por todos lados».

El video de 57 segundos, etiquetado con hashtags como #CubaEstadoFallido y #CrisisEnCuba, funciona como un anuncio publicitario de pesadilla. «Llega tu oportunidad / de ver en este verano / cómo se vuelve un pantano / un país sin libertad», arranca Martinez con tono de locutor entusiasta. «Encontrarás la ciudad / repleta de basureros. / Reserva ya, sé el primero / en vivir los apagones, las estafas. Los ladrones / les esperan motivados».

El sarcasmo no es gratuito: tiene respaldo documental. La Habana acumula montañas de basura en sus calles porque solo 44 de los 106 camiones recolectores tienen combustible para operar. Una agencia extranjera llegó a describir los «olores a descomposición» en la capital cubana en febrero de este año, y una periodista extranjera que regresó a la isla tras tres años de ausencia la resumió en tres palabras: «basura, oscuridad y ruinas».

Los apagones que Martinez menciona con tanto ímpetu «publicitario» alcanzan hasta más de 20 horas diarias, con un déficit eléctrico que llegó a 1.905 MW en pico nocturno el 12 de marzo. El propio presidente Miguel Díaz-Canel admitió en febrero que en 2026 no ha llegado «un solo barril de crudo extranjero» a Cuba, agravado por el colapso del suministro venezolano tras la caída de Maduro.

El reel continúa con otra joya del catálogo turístico: «¡Podrás ver la gasolina / más cara de todo el mundo! / ¡Verás que en pocos segundos / amarás más a tu país!». No es exageración poética: el litro de gasolina en el mercado negro cubano alcanza hasta 5.000 pesos, una cifra que contrasta con el salario mensual de la Isla, que no llega a los 7.000 pesos. «¡Vuélvete un aprendiz / y déjales a este poder tus ahorros!», remata Martínez, en lo que podría ser el eslogan más honesto que ha tenido el turismo cubano en décadas.

El creador, también psicólogo y emprendedor cubano, tampoco olvida las estafas que pululan en la nación, como la denunciada recientemente por el Consulado de España en La Habana, con correos falsos que simulan citas consulares. El fraude, comenzando por los del propio Estado, al parecer es tan abundante que ya merece mención en la guía turística irónica.

El cierre del reel reserva los mejores «atractivos»: «¡No se pierda un presidente / que lo mandan ¡Todo el tiempo! / ¡Un pueblo que del invento / sobrevive y va a la ruina!». Y como obsequio de bienvenida: «¡Vas a tener gratis nuestra colección! / ¡Manual para una nación! / ¡Lo que no se debe hacer!». Difícil encontrar mejor síntesis de 67 años de dictadura en menos de un minuto.

Mientras tanto, Marrero inauguró FITCuba 2026 en formato virtual —la feria tuvo que abandonar el presencial— y prometió con optimismo que «Cuba estará lista y preparada para ofrecer un servicio de mucha calidad». También anunció la eliminación de la tasa sanitaria en aeropuertos desde el primero de mayo como gancho para atraer visitantes, y aseguró que «nada puede bloquear nuestro sol ni nuestras playas».

Los números, sin embargo, cuentan otra historia sobre el colapso del turismo cubano: Cuba recibió apenas 298.057 visitantes en el primer trimestre de 2026, un desplome del 48% respecto al mismo período de 2025. En marzo, solo llegaron 35.561 turistas, una caída interanual del 79%. El turismo ruso —otrora aliado estratégico— se redujo a 249 visitantes ese mes; el canadiense cayó de casi 99.000 a apenas 511.

La sátira de José Martínez se inscribe en una tendencia creciente entre cubanos dentro y fuera de la isla que usan la ironía para denunciar la realidad que el discurso oficial maquilla. En menos de un minuto, el creador logró lo que ningún informe estadístico consigue: convertir el propio lenguaje del turismo en un espejo que refleja, sin filtros, el país real al que Marrero invita al mundo.