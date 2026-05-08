"El fin de la Cuba revolucionaria", reflexiona importante historiador y periodista argentino

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El historiador y periodista argentino Pablo Stefanoni publicó este jueves un ensayo que diagnostica la agonía terminal del modelo revolucionario cubano, apelando al filósofo Jean Baudrillard para describir a la isla como parte del «arrepentimiento de la historia»: un ciclo que se agota cuando la épica que lo fundó deja de encontrar asidero en la realidad cotidiana.

El texto, titulado «El fin de la Cuba revolucionaria», publicado originalmente en italiano en el boletín Pubblico de la Fundación Feltrinelli, fue reproducido en español por el Centro de Estudios sobre el Estado de Derecho Cuba Próxima, con palabras introductorias de su director Roberto Veiga. Stefanoni, jefe de redacción de la revista Nueva Sociedad e investigador de la Fundación Carolina, es considerado «una de las voces más lúcidas de la izquierda intelectual latinoamericana contemporánea», apuntó Veiga.

«Las imágenes de Cuba, con sus edificios derruidos, los cotidianos cortes de luz, la crisis de los hospitales y la falta de perspectivas ya no tienen épica alguna», escribe Stefanoni, quien señala que los carteles que rezaban «Señores imperialistas, no les tenemos ningún miedo» se fueron destiñendo mientras las élites políticas —especialmente los militares— se convirtieron en élites económicas.

Como síntoma del fin de un ciclo, el autor menciona los reportes que indican que Raúl Rodríguez Castro, conocido popularmente como «Raulito», nieto de Raúl Castro y jefe de su seguridad personal, negocia reservadamente con Estados Unidos. La pregunta que lanza Stefanoni es inevitable: si Fidel fue reticente a reformar y Raúl inició cambios con un discurso más realista, ¿será su nieto quien negocie la salida con Washington?

Esa negociación tiene confirmación oficial: el 20 de abril, la administración Trump confirmó una reunión formal con Rodríguez Castro en La Habana, evitando los canales del Partido Comunista y al presidente Miguel Díaz-Canel.

Stefanoni traza una genealogía del agotamiento cubano que arranca en 1959, cuando la Revolución sedujo a toda la izquierda latinoamericana con la fuerza moral de David contra Goliat. Pero bajo el carisma de Fidel Castro, el sistema derivó hacia un modelo soviético, ilustrado por la detención del poeta Heberto Padilla en 1971 y la máxima castrista: «dentro de la Revolución todo, fuera de la revolución nada».

El autor argumenta que Cuba sobrevivió simbólicamente gracias a una «renta de heroicidad» alimentada por las políticas agresivas de Washington, lo que llevó a gran parte de la izquierda latinoamericana a invisibilizar el «bloqueo interno». La conectividad rompió ese monopolio discursivo: citando al analista Wilder Pérez Varona, Stefanoni señala que «por primera vez en seis décadas, el Estado ha dejado de monopolizar la producción y circulación de discursos públicos», y que la circulación de «Patria y Vida» «no solo desafía una narrativa, sino que destituye un régimen emocional y moral que durante décadas sostuvo la legitimidad oficial».

Esa ruptura simbólica coincide con una crisis material sin precedentes. En los primeros meses de 2026, el déficit eléctrico ha llegado a superar los 1,900 MW con apagones de más de 20 horas diarias, mientras el colapso sanitario deja disponible apenas el 30% de los medicamentos esenciales y más de 850,000 cubanos emigraron a Estados Unidos entre 2021 y 2024.

El economista cubano Ricardo Torres, citado en el ensayo, resume la parálisis estructural: «Ningún proyecto social puede sostenerse indefinidamente sin una base material suficiente. Durante demasiado tiempo, la dirigencia cubana apostó por esquivar ese límite». La presencia militar en la economía a través de GAESA —que controla entre el 40% y 70% del PIB cubano— no alteró esa dinámica; por lo cual las sanciones de la administración Trump contra GAESA apuntan directamente al corazón del poder militar-económico del régimen.

El ensayo concluye con una imagen que resume la encrucijada: «El país se encuentra aprisionado entre una élite comunista en decadencia y nuevas formas imperiales que combinan las ambiciones postergadas de los neoconservadores de la Guerra Fría y los cubanos de Miami con los vaivenes político-emocionales del ocupante de la Casa Blanca».

Roberto Veiga presentó el texto como una invitación a dejar de observar a Cuba como un «parque temático de utopías pasadas» para verla como un país real, «con ciudadanos que demandan el derecho a imaginar un futuro más allá de la resistencia eterna».