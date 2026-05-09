Candidato demócrata que quiere desbancar a María Elvira Salazar promete solución para I-220A

Robin Peguero, candidato demócrata al Congreso por el distrito 27 de Florida, prometió retomar el procesamiento de los casos de cubanos con formulario I-220A bajo la Ley de Ajuste Cubano para que puedan obtener la residencia permanente. Lo dijo este viernes, en una entrevista con la periodista Tania Costa.

Peguero, de 40 años, exfiscal de homicidios en Miami e hijo de inmigrantes, criado en Hialeah, busca desbancar a la congresista republicana María Elvira Salazar en las elecciones de noviembre de este año 2026.

«(Los I-220A) Están ahora en limbo, están asustados porque no están procesando sus casos. No tienen ese camino a la ciudadanía como antes lo tuvieron. Entonces quiero regresar a procesar esos casos», afirmó Peguero.

El candidato explicó que su propuesta consiste en descongelar ese camino a la ciudadanía para quienes no tienen antecedentes violentos, mientras defiende que los criminales deben ser deportados.

«Todas las personas que están aquí bajo I-220A que no tienen antecedentes violentos, claro, porque las personas que sí son criminales violentos se tienen que deportar. Han perdido el privilegio de estar en este país», señaló.

Peguero subrayó que su experiencia como fiscal lo respalda en esa postura. «Yo como fiscal de homicidios apoyé la deportación de muchas personas que hicieron daño a nuestra comunidad. Entonces tenemos que enfocarnos en deportar a esas personas. Los cubanos que están aquí bajo I-220A, se tienen que quedar y merecen ese camino».

El candidato atacó directamente a Salazar por haber prometido lo mismo sin cumplirlo, y la acusó de hablar con doble cara ante su comunidad.

«La cosa con la congresista Salazar es que ella dice algo en inglés y dice algo completamente diferente en español», afirmó Peguero, señalando que en inglés la congresista ha dicho que hay que deportar incluso a cubanos que llegaron tras las protestas del 11 de julio de 2021 y a quienes tienen I-220A, pero no lo repite en español.

«Ella dijo eso en inglés, pero no lo dice en español. Es porque para ella lo más importante es el presidente Donald J. Trump, y no, desafortunadamente, los miembros de nuestra comunidad que están sufriendo», agregó.

El problema del I-220A afecta a más de 300,000 cubanos que llegaron a Estados Unidos durante la oleada migratoria de 2021-2023 y quedaron en un limbo migratorio porque ese documento no equivale a un parole formal, requisito indispensable de la Ley de Ajuste Cubano de 1966 para solicitar la residencia permanente.

La situación se agravó con la administración Trump, que suspendió el parole humanitario para cubanos y aceleró las deportaciones. Casi 550,000 cubanos podrían quedar en riesgo de deportación tras esas medidas.

En el plano judicial, el Tribunal de Apelaciones del Onceno Circuito rechazó en febrero de 2026 criterios que excluían a portadores de I-220A de la Ley de Ajuste Cubano, una jueza concedió residencia a un cubano con I-220A en enero de ese mismo año, marcando un precedente; que se repitió está semana en la Corte de Orlando, donde otro juez concedió la residencia a un cubano con I-220A, cliente de la colaboradora de CiberCuba, la abogada Liudmila Marcelo.

Peguero, graduado de Harvard y exinvestigador del comité del 6 de enero, ha recaudado más de $820,000 de donantes individuales y cuenta con el respaldo del Caucus Hispano del Congreso. La primaria demócrata en el distrito 27, que tiene un 74% de población hispana e incluye Little Havana, Coral Gables y partes de Kendall, está fijada para el 18 de agosto de 2026.

Mientras tanto, la demanda colectiva en favor de cubanos con I-220A sigue pendiente en la corte federal del sur de Florida, y miles de familias esperan una resolución definitiva que les abra el camino a la legalización.