Marco Rubio invita a celebrar los 250 años de EE.UU. con un acto de fe y oración el 17 de mayo

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El secretario de Estado Marco Rubio convocó este sábado a los estadounidenses a participar en «Rededicate 250: A National Jubilee of Prayer, Praise, and Thanksgiving», un gran acto de fe y oración programado para el domingo 17 de mayo en el National Mall de Washington D.C., como parte de las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

«Estados Unidos siempre ha sido una nación que entiende que sus muchas bendiciones no son fruto del azar, sino un regalo de la providencia. El 17 de mayo los invito a unirse a nosotros en el National Mall para Rededicate 250, un jubileo nacional de oración, alabanza y acción de gracias en Washington D.C. Reunámonos en unidad para dar gracias por dos siglos y medio de libertad y para rededicar nuestro futuro como una nación bajo Dios», posteó en su cuenta oficial de X.

El evento, organizado por Freedom 250 —plataforma que articula una alianza público-privada con la Casa Blanca—, abrirá sus puertas a las 8:00 AM con una adoración al amanecer frente al Capitolio y se extenderá hasta las 7:00 PM.

Los tickets son gratuitos y se reservan en freedom250.org; los niños no necesitan registro.

Entre los participantes confirmados figuran el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; y el exsecretario de Vivienda Ben Carson, vicepresidente de la Comisión de Libertad Religiosa. Rubio participará mediante un mensaje de video, no en persona.

Expertos citados por Religion News Service predicen que el acto podría convertirse en la mayor concentración religiosa en Estados Unidos en los últimos 50 años.

Los organizadores vinculan simbólicamente el evento con la orden que dio George Washington en 1776 de observar un día de «ayuno, humillación y oración» tras la firma de la Declaración de Independencia. La descripción oficial del acto señala que se trata de «más que un evento: es un momento nacional irrepetible».

El acto se enmarca en las celebraciones del semiquincentenario —el 250 aniversario de la Declaración de Independencia del 4 de julio de 1776—, cuya fecha central es el 4 de julio de 2026. La administración Trump creó mediante orden ejecutiva en 2025 un Grupo de Trabajo presidido por el propio presidente para coordinar esas celebraciones.

Rubio, cubanoamericano nacido en Miami e hijo de emigrantes cubanos, se identifica abiertamente como cristiano y ha vinculado su fe a su visión política a lo largo de toda su carrera.

Esta semana, en un video en el que destacó el sueño americano, describió la historia de Estados Unidos como «una historia de mejora perpetua» en la que cada generación deja al país más libre, próspero y seguro.

El evento no está exento de polémica. La organización Freedom From Religion Foundation presentó demandas en abril alegando que el acto viola la Cláusula de Establecimiento de la Primera Enmienda, al considerar que el uso de fondos federales —estimados en 50 millones de dólares— para una iniciativa de contenido explícitamente cristiano supone un respaldo inconstitucional del Estado a una religión.

Rubio resumió así el espíritu del acto en su publicación de hoy: «La historia americana siempre ha tenido sus raíces en la fe, el coraje y la libertad. Rededicate 250 el domingo 17 de mayo celebrará esa historia y orará por el próximo capítulo».