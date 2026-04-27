Petróleo en marcha: empresas apuestan otra vez por Venezuela

Industria venezolana de extracción de petróleo (Imagen de referencia) Foto © X/PDVSA

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Las grandes petroleras internacionales reactivan taladros y equipos almacenados durante años mientras Venezuela reestructura sus contratos para atraer inversión extranjera, según un reporte de Reuters.

Chevron, Eni y Repsol renegociaron sus acuerdos con la estatal PDVSA el año pasado, y las inversiones se aceleran en 2026 tras la emisión de licencias generales por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU., que autorizó transacciones con la empresa venezolana.

«Las empresas se preparan para reanudar operaciones», dijo una fuente familiarizada con el asunto. «Taladros que han estado inactivos durante cinco años o más están siendo inspeccionados y reacondicionados».

El punto de quiebre llegó el 3 de enero de 2026, cuando fuerzas especiales estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro en Caracas. El gobierno interino de Delcy Rodríguez adoptó una postura radicalmente distinta: apertura al capital extranjero y desmantelamiento del modelo de control estatal absoluto sobre el petróleo.

La Asamblea Nacional venezolana aprobó una reforma de la ley de hidrocarburos el 1 de febrero que permite contratos directos entre PDVSA y empresas privadas sin necesidad de crear empresas mixtas.

Chevron, el mayor productor extranjero en Venezuela con una producción de alrededor de 170,000 barriles por día (bpd) antes del endurecimiento de sanciones en 2019, apunta a elevar su producción a 300,000 bpd para 2028.

Las exportaciones de crudo venezolano de Chevron triplicaron de 100,000 bpd en diciembre de 2025 a 300,000 bpd en marzo de 2026, y el 15 de abril la empresa amplió su participación en la empresa mixta Petroindependencia del 35.8% al 49%.

Repsol firmó el 16 de abril un acuerdo con PDVSA para recuperar el control operativo de Petroquiriquire, con producción actual de unos 45,000 bpd y planes de triplicarla a unos 135,000 bpd en tres años. «Subraya nuestro compromiso en Venezuela desde 1993», declaró Francisco Gea, director de Exploración y Producción de la empresa española.

Eni y Repsol planean invertir conjuntamente 2,000 millones de dólares en cinco años en sus empresas conjuntas con PDVSA.

Docenas de taladros almacenados en campos del oriente venezolano y el Lago de Maracaibo están siendo trasladados a astilleros en Trinidad y Guyana para su revisión. «Hablamos de docenas de taladros y la reactivación de cientos de miles de barriles de capacidad de almacenamiento», añadió la fuente.

Chevron anunció además más de 100 millones de dólares para modernizar instalaciones en Venezuela, mientras el secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, proyectó un crecimiento de la producción petrolera venezolana del 30-40% en el primer año tras las nuevas licencias.

La producción de PDVSA cayó de dos millones de bpd en 2016 a apenas 800,000 bpd en 2023 por sanciones, desinversión y emigración masiva de técnicos. La empresa cerró 2025 con 1.2 millones de bpd y apunta a superar esa cifra este año.

Venezuela posee las mayores reservas probadas del mundo, con 303,000 millones de barriles, concentradas en la Faja del Orinoco, lo que la convierte en objetivo estratégico para cualquier empresa petrolera global.

Sin embargo, el CEO de Chevron, Mike Wirth, advirtió este domingo que «no se puede poner en marcha la producción de un momento a otro» sin ingeniería, cadenas de suministro y retorno de trabajadores calificados emigrados, y que Venezuela «aún tiene trabajo por hacer» para atraer grandes inversiones. Analistas estiman que se necesitarían 100,000 millones de dólares en una década para alcanzar la producción pico histórica.

Una licencia primaria de Chevron que vence en abril de 2026 podría paralizar sus actividades si Washington no la renueva. «La pelota está en el campo de Washington», advirtió un ejecutivo de PDVSA.