Venezuela entrega su uranio enriquecido a EE.UU. en medio del acercamiento a Washington

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El Departamento de Energía de Estados Unidos anunció el viernes que completó, junto con Venezuela y socios internacionales, la retirada de todo el uranio enriquecido restante del reactor de investigación RV-1, en una operación calificada como un hito para la no proliferación nuclear en América del Sur.
El equipo de la Oficina de No Proliferación Nuclear de Defensa (DNN) de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear (NNSA), en coordinación con el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y expertos del Reino Unido, retiraron 13,5 kilogramos (aproximadamente 30 libras) de uranio enriquecido por encima del umbral crítico del 20 %, informó la embajada estadounidense en Caracas.
El reactor RV-1 apoyó durante décadas la investigación en física y energía nuclear, pero dejó de operar en 1991, momento desde el cual su uranio quedó como material excedente sin uso.
La operación se ejecutó en menos de seis semanas, tras la visita inicial al sitio, un ritmo que el administrador de la NNSA, Brandon Williams, atribuyó directamente a la Casa Blanca.
"La remoción segura de todo el uranio enriquecido de Venezuela envía otra señal al mundo de una Venezuela restaurada y renovada. Gracias al liderazgo decisivo del presidente Trump, los equipos completaron en meses lo que normalmente habría tomado años", destacó el comunicado de la sede diplomática.
El detonante directo fue la visita del secretario de Energía Chris Wright a Venezuela, en febrero, tras la cual la NNSA trabajó con el Departamento de Estado, autoridades venezolanas y el OIEA para planificar la extracción.
Una vez retirado, el material fue escoltado 160 kilómetros por vía terrestre hasta un puerto venezolano, donde fue transferido a un transporte especializado de la empresa británica Nuclear Transport Solutions.
La embarcación llegó a costas estadounidenses a principios de mayo y los contenedores fueron trasladados al Savannah River Site en Carolina del Sur, donde serán procesados para obtener uranio poco enriquecido de alto ensayo, destinado al programa nuclear civil de Estados Unidos.
El doctor Matt Napoli, administrador adjunto de la DNN, viajó personalmente a Venezuela para supervisar la operación. "No podría sentirme más orgulloso de los hombres y mujeres que llevaron a cabo esta misión vital. También quiero expresar mi agradecimiento a nuestros socios venezolanos por concretar esta retirada de material y sentar las bases para una cooperación futura", apuntó.
El Departamento de Energía encuadró la operación dentro del plan de tres fases de Trump y Rubio para Venezuela, acelerado tras la captura del expresidente Nicolás Maduro el 3 de enero en la Operación Resolución Absoluta.
La normalización de relaciones entre Washington y Caracas ha avanzado a ritmo acelerado. Estados Unidos eliminó a Delcy Rodríguez de la lista de sanciones en abril, y a finales de ese mismo mes American Airlines reanudó vuelos directos Miami-Caracas por primera vez en casi siete años.
Desde 1996, la NNSA ha retirado o confirmado la disposición final de más de 7,350 kilogramos de uranio altamente enriquecido y plutonio procedentes de decenas de países, una trayectoria que el Departamento de Energía presentó como garantía de la capacidad técnica desplegada en Venezuela.
Preguntas frecuentes sobre la retirada de uranio enriquecido de Venezuela
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Estados Unidos retiró el uranio enriquecido de Venezuela?
La retirada del uranio enriquecido de Venezuela por parte de Estados Unidos y sus socios internacionales se realizó como parte de un esfuerzo para la no proliferación nuclear en América del Sur. El reactor RV-1, que contenía el uranio, había dejado de operar en 1991 y el material se consideraba excedente sin uso. Esta acción se enmarca dentro de los esfuerzos de Washington para estabilizar y reorganizar la situación política y económica en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.
¿Qué sucedió con el uranio después de su retirada de Venezuela?
Después de su retirada de Venezuela, el uranio enriquecido fue transportado a un puerto venezolano y luego al Savannah River Site en Carolina del Sur, EE. UU., donde será procesado para obtener uranio poco enriquecido de alto ensayo. Este uranio será utilizado en el programa nuclear civil de Estados Unidos.
¿Cómo se ha desarrollado la relación entre Estados Unidos y Venezuela tras la retirada de Maduro?
La relación entre Estados Unidos y Venezuela ha avanzado significativamente tras la captura de Nicolás Maduro. Washington ha eliminado sanciones a figuras clave del régimen anterior y ha reanudado vuelos comerciales. Además, se han establecido acuerdos energéticos y de cooperación, como la venta de petróleo venezolano bajo supervisión estadounidense y el envío de asistencia médica a Venezuela, como parte de un plan de tres fases para estabilizar y recuperar la economía venezolana.
¿Qué implicaciones tiene el control del petróleo venezolano por parte de EE. UU.?
El control del petróleo venezolano por parte de EE. UU. implica que las ventas de petróleo se realizan bajo supervisión estadounidense y los ingresos se depositan en cuentas controladas por EE. UU.. Este control busca asegurar que los fondos se utilicen para beneficiar al pueblo venezolano y para impulsar cambios políticos y económicos en el país. La estrategia también incluye condiciones para que Venezuela rompa lazos con aliados como Cuba, China, Rusia e Irán.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.