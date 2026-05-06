Díaz-Canel visita la Universidad de La Habana para hablar de inteligencia artificial en medio de la crisis en Cuba

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Miguel Díaz-Canel visitó este miércoles la Universidad de La Habana para sostener un diálogo con investigadores y profesores que trabajan en proyectos de Inteligencia Artificial.

La Presidencia de Cuba informó en la red social X, que en la reunión con el gobernante estuvieron profesores de las facultades de Física, Matemática y Computación, y Comunicación Social, junto a autoridades del Ministerio de Educación Superior, el Ministerio de Comunicaciones y directivos de la propia universidad.

Se presentaron varios proyectos académicos y se abordaron temas que el régimen considera estratégicos. Entre ellos el manejo de datos nacionales, la transformación que la IA implica para el sector educativo «desde niveles primarios hasta universitarios», y la necesidad de generar cultura sobre estos temas en la sociedad.

El discurso oficial suena extremadamente desconectado de larealidad, porque estos "debates sobre IA" llegan en medio de una crisis energética que tiene al país paralizado. Los supuestos resultados deben aplicarse en universidades con obsolescencia tecnológica, y en escuelas destruidas donde no alcanzan ni los lápices y libretas para los alumnos.

La Presidencia de Cuba solo mencionó un aspecto de autocrítica, la relación academia-empresa en el desarrollo de IA que «no siempre es exitosa», una admisión que refleja las dificultades estructurales que enfrenta Cuba para traducir "investigación" en aplicaciones concretas.

Además, aseguran que las universidades cubanas ya trabajan con sectores como la salud, la educación, la energía, la industria y el transporte «con el fin de agilizar y optimizar procesos». Sin embargo, el propio comunicado reconoció que el país está «aún lejos de lo que necesita».

Esta visita se enmarca en una serie de iniciativas que Díaz-Canel ha impulsado en torno a la IA en los últimos meses. En abril, el mandatario se reunió con científicos para revisar proyectos de IA aplicados a la salud, entre ellos el proyecto CARDENT, orientado a la predicción de enfermedades cardiovasculares.

En noviembre de 2025, durante la Feria Internacional de La Habana, nació el Consorcio de Inteligencia Artificial de Cuba con 22 miembros fundadores, entre ellos la propia Universidad de La Habana, la Universidad de las Ciencias Informáticas, ETECSA y BioCubaFarma.

En abril de 2025, Díaz-Canel firmó con Rusia un convenio para crear un laboratorio conjunto de IA, durante la XXII Comisión Intergubernamental Cubano-Rusa, sumando a Moscú como socio tecnológico en un área que el régimen declara prioritaria.

La Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana desarrolló además CecilIA, un modelo de lenguaje en español cubano entrenado con 2,7 gigabytes de datos nacionales, incluyendo prensa, leyes, obras literarias y discursos políticos.

El contraste entre las ambiciones tecnológicas del régimen y la realidad del país resulta llamativo.

Cuba tiene períodos con apagones de más de veinte horas diarias y mantiene una conectividad limitada, condiciones que dificultan cualquier estrategia real de transformación digital en el país.

La visita de Díaz-Canel a la Universidad de La Habana solo sirve para mostrarlo sonriendo, soñando con un futuro mejor, en un país que se desmorona y está a las puertas de un enfrentamiento militar con Estados Unidos.

A finales de abril, el gobierno estadounidense anunció el establecimiento del Comando de Guerra Autónoma de SOUTHCOM (SAWC), una nueva estructura militar dedicada al empleo de sistemas no tripulados, semiautónomos y autónomos en toda la región.

El término "guerra autónoma" se refiere al uso de sistemas militares capaces de operar con un alto grado de independencia humana, apoyándose en inteligencia artificial, sensores avanzados y automatización.