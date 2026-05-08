(HUMOR) Díaz-Canel habría activado 'protocolo OVNI' para pedir ayuda contra el “bloqueo”

Imagen ficticia creada con Inteligencia Artificial a partir de imagen publicada por el Pentágono

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En medio de la creciente presión de Donald Trump sobre La Habana, y con los apagones, la escasez y la crisis económica llevando al régimen al límite, fuentes no confirmadas aseguran que Miguel Díaz-Canel habría activado un supuesto “protocolo OVNI” para intentar contactar civilizaciones extraterrestres que puedan interceder ante Washington.

La operación, bautizada internamente como Continuidad Galáctica, tendría como objetivo establecer comunicación con “entidades avanzadas del universo” para explicarles el impacto del “bloqueo criminal y genocida” sobre la isla y solicitar apoyo político, energético y tecnológico a cambio de los últimos y clasificados progresos de la "resistencia creativa".

Según versiones filtradas desde un centro de investigaciones cercano a La Habana, el gobernante cubano estaría utilizando un antiguo sistema de telégrafo soviético restaurado por técnicos de ETECSA y radioaficionados de Holguín para enviar mensajes en código Morse hacia objetos luminosos detectados recientemente sobre el Caribe.

“Compañeros extraterrestres: necesitamos combustible, harina y que convenzan a Trump”, habría sido una de las primeras transmisiones del también primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC). “Por intentarlo que no quede”, se le escuchó musitar al líder en horas bajas.

“De perdidos al río” añadió el atribulado secretario susurrando, cual Heráclito, al oído de su esposa: “Todo fluye”. A lo que ella, vaciando sus joyeros y zapateros en un gusano, contestó “¡Espanta rey!”.

El plan se habría acelerado tras la publicación de archivos desclasificados del Departamento de Guerra de Estados Unidos sobre fenómenos aéreos no identificados. Funcionarios cubanos interpretaron la divulgación como una “señal indirecta” de que Washington ya mantiene relaciones diplomáticas con especies avanzadas.

Fuentes cercanas al Ministerio de Energía aseguran que varios científicos alienígenas habrían mostrado interés inicial en Cuba, pero abandonaron las conversaciones después de intentar comprender el funcionamiento del sistema eléctrico nacional.

“Podemos viajar millones de años luz y manipular agujeros de gusano, pero no entendemos cómo una termoeléctrica reparada cada semana sigue explotando”, habría declarado un visitante interestelar bajo condición de anonimato.

Otros extraterrestres, según el reporte, quedaron desconcertados tras recibir una explicación sobre la coexistencia del peso cubano, el dólar, el MLC, las tiendas vacías y las colas para comprar pollo.

“Pensamos que era una sátira de ciencia ficción distópica”, comentó otro supuesto delegado galáctico.

La situación habría llegado a tal punto que una civilización del sistema Alfa Centauri recomendó discretamente “una transición ordenada” antes de cortar comunicaciones con La Habana.

Mientras tanto, Díaz-Canel seguiría insistiendo en nuevos intentos de contacto, convencido de que “la solidaridad interplanetaria” podría convertirse en la última esperanza para salvar la Revolución.