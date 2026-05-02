La Casa Blanca celebra el regreso de vuelos a Venezuela: «No serían posibles sin Trump»

La cuenta oficial de la Casa Blanca en X celebró este miércoles la reanudación de vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela atribuyendo el logro directamente al presidente Donald Trump y a la Operación Resolución Absoluta.

«American Airlines está reanudando vuelos directos desde EE.UU. a Venezuela por primera vez en siete años. Esto no sería posible sin el valiente liderazgo del presidente Trump en la Operación Resolución Absoluta», publicó la Casa Blanca el 30 de abril.

Ese mismo día, American Airlines operó el vuelo AA3599, el primer vuelo directo Miami-Caracas en casi siete años, despegando del Aeropuerto Internacional de Miami a las 10:16 a.m. con destino al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

El vuelo fue operado por la subsidiaria Envoy Air en un Embraer E175 bajo la marca American Eagle, con una duración aproximada de tres horas.

El avión, con matrícula N341MB, luce una librea conmemorativa del 250 aniversario de la independencia de EE.UU. (1776-2026) y recibió un arco de agua al partir.

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, estuvo presente en la ceremonia de salida, que se convirtió en una fiesta con pasajeros portando banderas venezolanas, arepas y tequeños.

El Departamento de Estado también celebró el hecho: «Durante casi siete años no hubo vuelos comerciales directos entre EE.UU. y Venezuela. Con el presidente Trump lo estamos cambiando hoy. Vuelos entre Miami y Caracas, restablecidos».

El trasfondo de este hito aéreo es la Operación Resolución Absoluta, ejecutada la madrugada del 3 de enero de 2026 por la unidad de élite Delta Force con más de 150 aeronaves y apoyo de la CIA, que resultó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Caracas.

En la operación murieron 32 militares cubanos que protegían a Maduro, entre ellos dos coroneles, un teniente coronel, cuatro mayores y tres capitanes. Cuba decretó dos días de duelo nacional el 6 de enero de 2026.

Tras la captura, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela juramentó a Delcy Rodríguez como presidenta encargada. La normalización diplomática fue acelerada: el 29 de enero Trump ordenó levantar el veto aéreo tras hablar directamente con Rodríguez, y el 4 de marzo el Departamento de Transporte aprobó las rutas de Envoy Air con exención válida hasta marzo de 2028.

El 1 de abril, EE.UU. eliminó a Rodríguez de la lista de sanciones OFAC, allanando el camino para la plena reanudación de los vuelos comerciales.

American Airlines había operado la ruta Miami-Caracas ininterrumpidamente desde 1987 hasta su suspensión forzada el 28 de marzo de 2019, en medio del deterioro de las relaciones entre Washington y el gobierno de Maduro.

Al día siguiente del vuelo inaugural, el 1 de mayo, Laser Airlines en alianza con Global Crossing Airlines inició también vuelos directos diarios Miami-Caracas en un Airbus A320 con capacidad para 150 pasajeros.

Nat Pieper, director comercial de American Airlines, resumió el significado del momento: «El centro de operaciones de American Airlines en Miami es la principal puerta de entrada de Estados Unidos a Latinoamérica, y nuestro servicio a Venezuela es una parte fundamental de nuestra historia y nuestro futuro».

American Airlines planea añadir un segundo vuelo diario en la ruta a partir del 21 de mayo de 2026.