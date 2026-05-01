Yotuel se reúne con expresidente de Uruguay para agradecerle que citara Patria y Vida a Díaz-Canel

Yotuel Romero, integrante del grupo cubano Orishas, visitó este jueves al expresidente de Uruguay Luis Lacalle Pou en Montevideo para agradecerle personalmente haber recitado un fragmento de Patria y Vida directamente frente al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel durante la VI Cumbre de la CELAC, celebrada en septiembre de 2021.

El encuentro tuvo lugar en la previa al primer concierto de Orishas en Uruguay, celebrado esa misma noche en el Teatro de Verano Ramón Collazo de Montevideo, como parte de la gira Represent Cuba 2026.

El motivo del agradecimiento se remonta al 18 de septiembre de 2021, cuando Lacalle Pou, entonces presidente de Uruguay, pronunció un discurso sin guion en la VI Cumbre de la CELAC y citó un pasaje de Patria y Vida mirando de frente a Díaz-Canel.

El fragmento recitado fue: «Que no siga corriendo la sangre por querer pensar diferente. ¿Quién le dijo que Cuba es de ustedes? Si mi Cuba es de toda mi gente».

Lacalle Pou describió la canción como «muy linda», y señaló que «quienes la cantan se sienten oprimidos por el gobierno», en un discurso en el que también afirmó que le generaba «preocupación lo que ocurre en Cuba, Nicaragua y Venezuela».

Ese momento fue censurado por la televisión estatal cubana, que cortó la transmisión antes de que el mandatario uruguayo terminara de recitar los versos.

La respuesta de Díaz-Canel y el cruce viral

Díaz-Canel no tardó en responder con un comentario que se volvió objeto de burla: «Parece que el presidente Lacalle tiene muy mal gusto musical. Esa canción es una mentira y una construcción de algunos artistas en contra de la revolución cubana».

El gobernante cubano también intentó contraatacar mencionando las más de 700,000 firmas recolectadas en Uruguay contra la Ley de Urgente Consideración, a la que calificó de «paquetazo neoliberal».

El cruce generó una ola de memes y reacciones en redes sociales y fue ampliamente cubierto por medios internacionales. Yotuel aclaró entonces que Patria y Vida era «a favor del pueblo cubano y en contra de la dictadura», mientras que cubanos residentes en Uruguay agradecieron públicamente a Lacalle Pou su postura, calificándolo de «voz de millones».

«Le dijo en la cara al dictador parte de nuestra canción»

El otro integrante de Orishas, Roldán González, también expresó su gratitud en una entrevista con El País Uruguay publicada el pasado miércoles.

«Le dijo en la cara al dictador parte de nuestra canción y para todo el exilio cubano fue muy importante. Mi madre me enseñó que hay que ser agradecido, y yo le agradezco al expresidente por eso», dijo Roldán.

El dúo dejó clara además su postura ante quienes guardan silencio sobre la situación en la isla: «No estar a favor del pueblo cubano es una falta de respeto, es una falta de humanidad».

Una jornada intensa en Montevideo

Antes del encuentro con Lacalle Pou, Yotuel Romero visitó el Palacio Legislativo de Uruguay, donde fue recibido por la diputada de origen cubano Leydis Aguilera y el representante Pablo Abdala, ambos del Partido Nacional.

Desde la escalinata del Palacio, Romero publicó un mensaje emotivo: «Hoy no te hablo como artista, te hablo como hermano. Uruguay no solo abre sus puertas, abre el corazón. Gracias, Montevideo, por mirar a Cuba con ojos de humanidad».

«Patria y Vida», de himno a Latin Grammy

Patria y Vida fue lanzada en febrero de 2021 por Yotuel Romero, Gente de Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo y El Funky. Su título invierte el lema oficial cubano «Patria o Muerte» y se convirtió en el himno de las protestas del 11 de julio de 2021, las mayores manifestaciones antigubernamentales en Cuba en décadas.

En noviembre de ese mismo año, Patria y Vida ganó el Latin Grammy a Canción del Año, imponiéndose sobre nominadas de artistas como Maluma, Carlos Vives, Ricky Martin y Mon Laferte. Al momento de la cumbre de la CELAC, dos de sus intérpretes —Maykel Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara— se encontraban presos en Cuba.