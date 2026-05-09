Confirman brote de norovirus en crucero Princess que zarpó de Fort Lauderdale: Más de 100 contagiados

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Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos confirmaron un brote de norovirus a bordo del Caribbean Princess, crucero de Princess Cruises que zarpó de Port Everglades, en Fort Lauderdale, el 28 de abril.

Hasta el momento, un total de 115 personas -102 pasajeros y 13 tripulantes- reportaron síntomas de enfermedad gastrointestinal durante el viaje.

El brote fue notificado al Programa de Saneamiento de Buques del CDC el pasado jueves 7 de mayo, según el reporte oficial de NBC Miami.

Los 102 pasajeros afectados representan el 3.3 % de los 3,116 que viajan a bordo, mientras que los 13 tripulantes enfermos equivalen al 1.2 % de los 1,131 que integran la dotación del barco.

Los síntomas predominantes reportados fueron diarrea y vómitos, los signos clásicos de la gastroenteritis aguda causada por norovirus.

En respuesta al brote, Princess Cruises y la tripulación del Caribbean Princess implementaron de inmediato varias medidas: aumentaron los procedimientos de limpieza y desinfección conforme a su plan de prevención, recolectaron muestras de heces de los casos para análisis de laboratorio, aislaron a los pasajeros y tripulantes enfermos, y consultaron con el CDC sobre los procedimientos de saneamiento.

La compañía emitió un comunicado en el que reconoció la situación: "Un número limitado de personas reportó una leve enfermedad gastrointestinal durante el viaje del Caribbean Princess del 28 de abril desde Port Everglades".

Además, Princess Cruises aseguró que "desinfectaron cada área del barco y añadieron sanitización adicional durante todo el viaje".

El CDC, por su parte, anunció que inició una respuesta de campo con una evaluación ambiental e investigación del brote para ayudar al barco a controlar la situación.

Este no es el primer brote de norovirus que enfrenta Princess Cruises en 2026. En marzo, el Star Princess registró 153 afectados -104 pasajeros y 49 tripulantes- durante un viaje por el Caribe, en un episodio más grave que el actual.

En total, este es el cuarto brote gastrointestinal confirmado en cruceros de bandera estadounidense en lo que va de año, todos causados por norovirus.

En febrero de 2025, un buque de Royal Caribbean registró un brote con decenas de afectados, y otro crucero llegó a Fort Lauderdale con más de 100 casos gastrointestinales a bordo.

El norovirus es la principal causa de brotes de diarrea y vómitos en Estados Unidos, según los CDC. Se propaga con facilidad en entornos cerrados como los cruceros a través del contacto directo entre personas, el consumo de alimentos o líquidos contaminados y el contacto con superficies contaminadas.

Los cruceros están obligados por ley a reportar al CDC cuando el 3 % o más de sus pasajeros o tripulación presentan síntomas de gastroenteritis aguda.

También en 2025, un crucero de Royal Caribbean llegó a Miami con un centenar de personas enfermas, lo que evidencia que los brotes de norovirus en alta mar siguen siendo un problema recurrente en la industria.

El Caribbean Princess tiene prevista su llegada a Port Canaveral el 11 de mayo, fecha en la que, según Princess Cruises, el barco "será sometido a una limpieza y desinfección integral antes de zarpar en su próximo viaje".