Crucero de Royal Caribbean llega a Miami con un centenar de personas contagiadas con norovirus

Un crucero de Royal Caribbean arribó al puerto de Miami el jueves por la mañana después de un viaje de 13 noches marcado por un brote de norovirus que afectó a decenas de pasajeros y miembros de la tripulación.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, al menos 94 pasajeros y cuatro miembros de la tripulación contrajeron la enfermedad durante el trayecto del barco "Serenade of the Seas", que zarpó desde San Diego el 19 de septiembre y realizó escalas en México, Costa Rica y Colombia antes de su llegada a Miami.

Los enfermos presentaron síntomas que se asocian a la infección gastrointestinal, como vómitos y diarrea.

Los pasajeros relataron en redes sociales la rápida propagación del virus.

"De repente, poco después de cenar, te sentiste muy mal", comentó uno en un video publicado en TikTok.

Otro viajero detalló las medidas de higiene adoptadas por la tripulación: se retiraron salero y pimenteros de las mesas, se desinfectó el casino y los asistentes eran obligados a desinfectarse las manos antes de entrar al teatro.

Qué es el norovirus y cuáles son los síntomas

El norovirus es un virus muy contagioso que provoca vómitos y diarrea y puede propagarse rápidamente en ambientes cerrados como los cruceros.

Comúnmente se le llama "gripe estomacal" o "virus del estómago". Esto hace que erróneamente las personas lo relacionen con la gripe, pero no es así. La gripe es causada por el virus de la influenza.

Por su parte, el norovirus es un virus altamente contagioso que provoca gastroenteritis aguda, una inflamación del estómago y los intestinos, que se manifiesta con síntomas como vómitos, diarrea, náuseas y dolor abdominal.

La mayoría de los contagiados mejoran en un plazo de uno a tres días, pero pueden seguir propagando el virus unos días después, dicen los CDC.

Los expertos en enfermedades infecciosas explican que el norovirus se propaga con rapidez en espacios cerrados y concurridos, como los cruceros, debido a la gran cantidad de superficies compartidas y a hábitos de higiene inadecuados.

La Dra. Aileen Marty explicó a Local 10 que la contaminación ocurre fácilmente cuando personas que no se lavan bien las manos después de ir al baño manipulan alimentos o superficies, y mencionó que la transmisión puede ocurrir incluso con objetos tan comunes como papas fritas o pan.

Medidas de la compañía de cruceros

Royal Caribbean emitió un comunicado en el que asegura que la salud y seguridad de sus huéspedes, tripulación y las comunidades visitadas son su máxima prioridad, y que implementan procedimientos de limpieza que superan incluso las directrices de salud pública.

Sin embargo, el brote evidencia los riesgos que persisten en viajes prolongados con gran número de pasajeros y contacto constante con áreas compartidas.

Los CDC subrayan que, además de la limpieza de superficies, es necesario lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 60 segundos. Esa es la medida más eficaz para frenar la propagación del virus.

La autoridad sanitaria continuará monitoreando la situación y dialogará con los pasajeros a su llegada para documentar la experiencia y determinar medidas adicionales que eviten futuros brotes.

El incidente vuelve a poner de relieve los desafíos que enfrentan los cruceros durante la temporada de virus gastrointestinales, donde la combinación de espacios cerrados, alta densidad de personas y largas travesías facilita la rápida expansión de infecciones como el norovirus.

