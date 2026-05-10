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Madres cubanas: El amor que sostiene familias dentro y fuera de la isla

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Domingo, 10 Mayo, 2026 - 08:59

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Tres mujeres caminando por El Prado, en La Habana Foto © CiberCuba

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Este 10 de mayo, segundo domingo del mes, Cuba celebra el Día de las Madres, una de las fechas más emotivas y profundamente arraigadas en la cultura de la isla.

Más allá de regalos, flores o reuniones familiares, la jornada vuelve a convertirse en un homenaje a millones de mujeres que sostienen hogares, crían hijos, enfrentan carencias y mantienen viva la esperanza en medio de las dificultades.

En Cuba, el Día de las Madres tiene un significado especial.

No es solo una celebración familiar: es también un reconocimiento silencioso al sacrificio cotidiano de mujeres que han debido aprender a sobrevivir entre apagones, escasez de alimentos, inflación, crisis económica y separaciones familiares. Muchas veces son ellas quienes cargan con el peso emocional y material de las familias, multiplicándose para que nunca falte un plato de comida, un uniforme escolar o una palabra de aliento.

Este año, la celebración llega en un contexto especialmente duro para miles de hogares cubanos.

Las dificultades económicas continúan golpeando a las familias dentro de la isla, mientras la emigración ha dejado a muchas madres viviendo el dolor de la distancia.

Algunas celebran rodeadas de hijos y nietos; otras esperan una llamada desde Miami, Madrid, México o cualquier rincón del mundo donde sus seres queridos intentan construir un futuro mejor.

Porque el Día de las Madres en Cuba también pertenece a las cubanas emigrantes.

A esas madres que salieron de la isla dejando atrás a sus hijos con abuelos o familiares, con el corazón roto pero convencidas de que emigrar era la única manera de ayudarlos.

A las que trabajan largas jornadas limpiando casas, cuidando ancianos, atendiendo restaurantes o levantando pequeños negocios para enviar remesas y sostener a sus familias desde lejos.

A las que viven pendientes de un apagón en La Habana, de una enfermedad en Santiago de Cuba o de una escasez en Camagüey aunque estén a miles de kilómetros de distancia.

También a las madres que permanecen en Cuba mientras sus hijos emigraron. Mujeres que envejecen abrazadas a videollamadas, fotografías y mensajes de voz; que cuentan los días para un reencuentro y convierten cada paquete recibido en una mezcla de alivio y nostalgia.

La maternidad cubana lleva años marcada por la resistencia.

Resistir la incertidumbre, la separación y el desgaste emocional de una realidad difícil. Pero también resistir desde el amor.

Por eso este domingo muchas familias volverán a reunirse alrededor de una mesa sencilla o de una llamada telefónica que atraviese fronteras.

Habrá flores improvisadas, mensajes enviados desde lejos y lágrimas inevitables.

Porque ser madre cubana, dentro y fuera de la isla, implica una fortaleza inmensa que rara vez aparece en estadísticas o discursos oficiales.

En las redes sociales ya comienzan a multiplicarse los mensajes dedicados a esas mujeres que “lo dan todo”, que “nunca se rinden” y que “siguen siendo el corazón de la familia cubana”.

Son mensajes que hablan de gratitud, pero también de reconocimiento a generaciones enteras de madres que han sostenido a Cuba en los momentos más difíciles.

Este Día de las Madres no distingue fronteras.

Celebra por igual a la mujer que cocina con lo poco que tiene en un barrio de Holguín, a la que trabaja doble turno en Hialeah para mandar dinero a la isla, a la abuela que cría nietos mientras sus hijos emigraron y a la joven madre que intenta construir un futuro distinto para sus pequeños.

A todas ellas, dentro y fuera de Cuba, llega hoy el mismo mensaje: gracias.

Gracias por resistir.
Gracias por cuidar.
Gracias por amar incluso en los tiempos más duros.

Desde CiberCuba enviamos un abrazo a todas las madres cubanas, dentro y fuera de la isla, que cada día sostienen a sus familias con amor, sacrificio y una fortaleza infinita.

Feliz Día de las Madres a todas las cubanas.

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