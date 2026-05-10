"Solo es vianda para el pueblo; la carne es para los jefe": Críticas tras feria en Camagüey por Día de las Madres

Ciudadanos cuestionaron la noción de precios asequibles que manejaron los organizadores de la feria

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Una Feria Comercial, Agropecuaria y Gastronómica organizada este sábado en Camagüey a propósito del Día de las Madres desató una ola de críticas ciudadanas en redes sociales, donde los comentarios denunciaron precios inalcanzables, apagones y la percepción de que los productos de calidad no llegan al pueblo.

El evento se desarrolló desde las 7:00 a.m. en el estadio Cándido González, la Trocha del INRA, la Avenida de La Libertad y los alrededores del CopaCabana, con más de 240 establecimientos participantes, precisó la página en Facebook de la emisora oficial Radio Cadena Agramonte.

Captura de Facebook/Cadena Agramonte

Según Reinaldo Aguilar Cruz, coordinador de Programas y Objetivos del Gobierno Provincial, intervinieron 22 instalaciones del Comercio, 27 actores de la economía y 143 bases productivas, con ofertas de viandas, hortalizas, granos, carbón vegetal y cárnicos.

Walter Simón Noris, primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista, y Jorge Enrique Sutil Sarabia, gobernador de la provincia, recorrieron las instalaciones y reconocieron que "todavía no se satisfacen las demandas del pueblo", aunque destacaron el esfuerzo realizado en medio de las limitaciones económicas y de combustible, señaló la fuente.

La reacción ciudadana en los comentarios de las publicaciones oficiales fue contundente y contrastó radicalmente con el relato del régimen.

Alfredo Pozo resumió el sentir de muchos con una frase que se convirtió en la más compartida. "Y solo es vianda para el pueblo, la carne es para los jefes".

Idalberto Olivares cuestionó la noción de precios asequibles que manejaron los organizadores. "A qué le llamarán precios asequibles, tres boniaticos una libra 60 pesos y a veces te salen malos", preguntó.

Milka Milanés Saldaña describió la situación de las madres cubanas con crudeza. "Hoy en apagón total no hay donde guardar alimentos, neveras desconectadas, no hay una madre trabajadora, jubilada que le alcance salario o pensión para comprar un regalo, alimentos u otras necesidades básicas... los bancos no tienen efectivo", dijo.

Ángel Luis Gracia Gonzales fue más directo. "Qué fiesta ni fiesta si están matando a todas las madres y demás seres humanos con los precios y la escasez y sobre todo los grandes apagones que solo lo sufre el pueblo", argumentó.

Por su parte, Oscar Gamboa añadió con sarcasmo que "se nota la alegría del pueblo detrás de cuatro plátanos burros, debería darles pena publicar eso".

Loraine Borroto resumió la feria en dos palabras que muchos cubanos suscribieron: "El circo".

La feria de Camagüey no es un caso aislado. Este misma semana, la feria Arte para Mamá en Sancti Spíritus también recibió críticas por precios inalcanzables, siendo calificada como "arte para las mamás de los ricos".

En abril, una cubana de Cienfuegos documentó que con 2,500 pesos no pudo comprar carne en una feria agropecuaria, donde el bistec costaba 1,000 pesos la libra.

El contexto en Camagüey agrava aún más el panorama. En febrero, la provincia suspendió el transporte interprovincial y la venta de gasolina por escasez de diésel, manteniendo solo una guagua diaria a La Habana.

A eso se suma que el segundo secretario del PCC provincial fue destituido por desviar combustible destinado a hospitales y policlínicos, en un escándalo de corrupción que sacudió a la cúpula local del partido.

A nivel nacional, el salario medio ronda los 6,930 pesos (unos 15 dólares al cambio informal), mientras que sobrevivir requiere más de 50,000 pesos al mes. La encuesta En Cuba Hay Hambre 2025 reveló que casi 34 % de los hogares tiene al menos un miembro que se va a dormir sin comer.