CIMEX promociona motos para mamá de más de 1,900 dólares en medio de la peor crisis de combustible de Cuba

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La sucursal de CIMEX en Cienfuegos lanzó esta semana una promoción en Facebook para el Día de las Madres ofreciendo motos de combustión en su Tienda Juraguá a precios que van desde 1,950 hasta 2,550 dólares, en un país donde el salario mensual promedio equivale a apenas 13 dólares al cambio informal.

El anuncio, titulado «¡Sorprende a mamá con un regalo que le dará alas!», presenta tres modelos: la Ava Deer 250cc a 2,550 dólares, la Nipponee 150cc a 2,010 dólares y la Vera Khavak 175cc a 1,950 dólares. La publicación invita a «regalar libertad y aventura» a las madres cubanas este 10 de mayo.

La paradoja es mayúscula: Cuba atraviesa en 2026 la peor crisis de combustible de su historia reciente, sin suministros venezolanos desde diciembre de 2025 ni mexicanos desde enero de 2026, y con gasolineras CUPET donde las colas duran entre 15 y 24 horas.

El litro de gasolina en el mercado informal alcanza los 5,000 pesos cubanos, y el gobierno reconoció que Cuba apenas tiene combustible para operar al 50% de su capacidad energética.

La promoción no tardó en desatar una ola de comentarios irónicos y críticos en redes sociales. «Tremenda sorpresa, ¿y la gasolina? Acaben de traer motos eléctricas», escribió un internauta.

Otro fue más directo: «Eso no es un regalo para una madre, eso es un dolor de cabeza, un disgusto cuando no pueda comprar gasolina porque a alguien se le ocurrió poner la gasolina en la moneda del enemigo como dicen ustedes y empezar a poner los Cupet solo para las mipymes».

Captura de Facebook

Las críticas apuntaron también a los precios. «Excelente idea, gracias. Ahora cuando me paguen mi salario en dólares iré sin falta, espérenme...», ironizó otro usuario. Un tercero remató: «Accesible al pueblo trabajador. Me imagino que la venden con 100 litros de gasolina».

El sarcasmo tiene base aritmética: el salario medio mensual en Cuba en 2025 fue de 6,930 pesos cubanos, equivalente a unos 13 dólares al tipo de cambio informal. El modelo más barato de la promoción cuesta más de 130 veces ese salario mensual.

La contradicción se agrava porque el propio gobierno cubano suspendió las importaciones de vehículos de combustión interna el 19 de febrero de 2026, priorizando eléctricos e híbridos, mientras entidades estatales como CIMEX continúan vendiendo y promocionando motos de gasolina.

No es la primera vez que CIMEX genera polémica con este tipo de ofertas. En marzo de 2025, la corporación promocionó motos Diana ensambladas en Cuba a casi 2,840 dólares, con reacciones igualmente críticas. Y en septiembre de ese año, en Cienfuegos se desarticuló una red de revendedores de turnos para comprar motos que cobraba entre 200 y 500 dólares por un puesto en la cola.

La venta de motos en Cuba se realiza exclusivamente en divisas, en tiendas que no aceptan pesos cubanos, lo que las convierte en artículos prácticamente inaccesibles para la inmensa mayoría de la población asalariada. «La gasolina es lo que tienen que garantizar ustedes», resumió un internauta con pocas palabras lo que muchos cubanos piensan ante esta campaña.