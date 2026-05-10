Cubano Garzón se lleva el oro en campeonato de lucha

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El luchador cubano Geannis Garzón conquistó este sábado la medalla de oro en los 74 kilogramos del Campeonato Panamericano de Luchas 2026, celebrado en la Xtream Arena de Coralville, Iowa, al derrotar en la final al estadounidense Phillip Webster con marcador de 12-6.

El santiaguero, medallista de bronce mundial Sub-23, llegó a la final tras superar al mexicano Raúl Palacios por superioridad técnica (10-0) en cuartos de final y al canadiense Adam Thomson en una ajustada semifinal resuelta 6-5, en la que debió destacarse especialmente en labores defensivas durante los minutos finales del combate, informó el portal especializado Hit.

En la misma jornada del sábado, la habanera Milaimis Marín (76 kg) sumó el bronce al vencer 7-0 a la colombiana Tatiana Rentería, medallista de bronce olímpica y mundial, en lo que la fuente calificó como «una de las mejores actuaciones en su fructífera carrera deportiva».

Marín había llegado a semifinales tras aplicarle sus tackles y pases atrás a la brasileña Meiriele Charamba, derrotándola por superioridad técnica (12-0), pero no pudo con el empuje de la estadounidense Kylie Welker, doble medallista de bronce mundial, quien la superó por superioridad técnica (11-0).

Garzón es hijo del cuatro veces medallista mundial Geandry Garzón, y en su trayectoria reciente acumula también la plata en los II Juegos Panamericanos Júnior de Asunción 2025, además del bronce mundial Sub-23 en Novi Sad ese mismo año.

Marín, por su parte, es una de las luchadoras más laureadas de Cuba: campeona mundial en 2022, bronce olímpica en París 2024 y campeona olímpica juvenil en Buenos Aires 2018.

Con estos resultados, Cuba acumula en el Panamericano 2026 un saldo de cuatro medallas de oro, dos de plata y dos de bronce.

Entre los oros previos destaca el del campeón mundial Gabriel Rosillo (97 kg grecorromano), quien venció al hondureño Kevin Mejía el viernes por caída con marcador de 6-2.

El torneo, que sirve como clasificatorio para los Juegos Panamericanos de Lima 2027, se desarrolla entre el 7 y el 10 de mayo en la Xtream Arena de Coralville, Iowa.

Previo al inicio de la competencia, los cubanos Héctor Milián y Luis Alberto Orta fueron exaltados al Salón de la Fama de UWW Américas el jueves, en reconocimiento a sus trayectorias olímpicas.

Cuba es una potencia histórica en la lucha panamericana: en el Panamericano 2022, la delegación cerró con diez medallas, incluyendo cuatro oros, y en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 la disciplina aportó preseas decisivas al medallero general.

Este domingo sube al colchón el décimo y último gladiador cubano inscrito: Arturo Silot (97 kg libre), campeón del estilo libre en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, quien busca mejorar la plata panamericana que obtuvo el año pasado cuando cedió 4-5 en la final ante el estadounidense Justin Radamacher, presente también ahora en Iowa.