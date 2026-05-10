Trump dice que Irán no «se reirá más» de EE.UU. mientras Teherán envía su respuesta a la propuesta de paz

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Donald Trump lanzó este domingo una dura advertencia a Irán a través de su red social Truth Social, asegurando que el país lleva «47 años golpeteando» a Estados Unidos pero que eso llegó a su fin según el mandatario, en un mensaje que coincidió con la confirmación de que Teherán envió su respuesta a la última propuesta de paz estadounidense.

«Durante 47 años los iraníes nos han estado 'golpeteando', haciéndonos esperar, matando a nuestra gente con sus bombas al borde de la carretera, destruyendo protestas y, recientemente, aniquilando a 42,000 manifestantes inocentes y desarmados, y riéndose de nuestro ahora de nuevo gran país», escribió Trump.

«¡Ya no se reirán más!», concluyó el mandatario republicano.

En el mismo mensaje, Trump arremetió contra el expresidente demócrata Barack Obama, a quien acusó de haber dado a Irán «una nueva vida» en forma de dinero —en referencia al acuerdo nuclear de 2015 y los fondos descongelados—, y también criticó la gestión de su antecesor Joe Biden.

Recientemente, el programa televisivo Full Measure emitió una entrevista grabada previamente con Trump en la que el presidente afirmó que Irán ha sido «derrotado» militarmente, aunque aclaró que «eso no significa que estén acabados».

«Podríamos seguir dos semanas más y cumplir con todos y cada uno de nuestros objetivos. Tenemos ciertos objetivos que queríamos… Probablemente hemos cumplido el 70%, pero tenemos otros objetivos que podríamos atacar», declaró a la periodista Sharyl Attkisson.

Trump también advirtió que Washington «se hará» con las reservas de uranio enriquecido iraníes «en algún momento» y que si «alguien se acerca al lugar, lo sabremos y le haremos estallar».

Las declaraciones se produjeron en el momento en que Pakistán confirmó haber recibido la respuesta oficial de Irán a la propuesta estadounidense. El primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif anunció la noticia durante un discurso en Islamabad: «El mariscal de campo me decía hace un momento que la respuesta de Irán ha sido recibida. No puedo dar más detalles».

La respuesta iraní, transmitida a través de Pakistán como mediador, propone centrar la primera fase de las negociaciones en el fin del conflicto en la región, sin ofrecer mayores precisiones. Sharif evitó revelar el contenido del documento «por razones de seguridad diplomática».

El proceso negociador se desarrolla en un contexto de alta tensión. Este domingo, Kuwait denunció la presencia de drones hostiles en su espacio aéreo, Emiratos Árabes Unidos interceptó dos drones supuestamente lanzados desde Irán, y Catar reportó un ataque contra un buque de carga comercial en sus aguas territoriales, en la primera escalada de este tipo desde el inicio de la tregua el 8 de abril.

El conflicto comenzó el 28 de febrero de 2026 con la Operación Furia Épica, un ataque conjunto de EE.UU. e Israel que destruyó instalaciones nucleares iraníes y eliminó al líder supremo Alí Jamenei. Irán respondió cerrando el Estrecho de Ormuz, lo que disparó el precio del crudo Brent de 67 a más de 126 dólares por barril.

Tras 39 días de guerra, ambas partes acordaron una tregua mediada por Pakistán. Las negociaciones directas en Islamabad fracasaron tras 21 horas sin acuerdo, y desde entonces el intercambio de propuestas ha continuado de forma indirecta. Irán presentó a finales de abril un plan de paz de 14 puntos que incluía el fin de la guerra, retirada de fuerzas estadounidenses y reparaciones por 270,000 millones de dólares.

El pasado martes, Trump lanzó una advertencia previa a Irán amenazando con bombardeos «de un nivel e intensidad mucho mayores» si Teherán rechazaba el acuerdo. El presidente iraní Masud Pezeshkian respondió este domingo que «Irán nunca inclinará la cabeza ante el enemigo» y que «las negociaciones no significan rendición ni retirada».

El uranio enriquecido iraní sigue siendo el principal punto de fricción: Irán exige mantener su derecho a enriquecerlo, mientras EE.UU. insiste en garantías sobre su control y destino final.