Vecino en Centro Habana acusa de "contrarrevolución" a gobierno y entidades estatales tras dejar una manzana sin luz, agua y ascensor

La denuncia apuntó directamente a "la complicidad, la irresponsabilidad y la falta de compromiso del Gobierno"

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Un vecino del municipio de Centro Habana identificado como Eric Eduardo Broche Vidal publicó este sábado una denuncia contundente en la que califica de "contrarrevolución" la actuación del gobierno, tras la demolición de un registro eléctrico en la esquina de Dragones y Zanja, a dos cuadras del Capitolio.

Servicios Comunales demolió el registro sin repararlo, dejando a toda una manzana sin electricidad, sin agua y a un edificio sin ascensor, explicó Broche en un texto publicado en su perfil de Facebook.

El autor afirmó haber agotado durante "días, meses y años" todas las vías institucionales disponibles, desde quejas al gobierno, planteamientos al Ministerio de Transporte, visitas a la empresa eléctrica, a (la empresa de Servicios) Comunales y a la Policía Nacional Revolucionaria, sin obtener respuesta alguna.

Captura de Facebook/Eric Eduardo Broche Vidal

"Hoy el punto final... demolición perfecta de dicho registro por parte de comunales, sin el más mínimo reparo... una manzana sin electricidad, sin agua y sin ascensor un Edificio, no por las dificultades del país, no por el bloqueo norteamericano, no por las sanciones externas", escribió.

Broche es explícito en descartar las justificaciones habituales del régimen y apunta directamente a "la complicidad, la irresponsabilidad y la falta de compromiso del Gobierno", la empresa eléctrica y el Partido Comunista.

"Todo aquel que tiene un cargo y se debe al pueblo y en vez de proteger lo poco que tenemos lo destruye, hace contrarrevolución... lamentablemente ustedes se han convertido en el peor enemigo del pueblo", sentenció.

El uso del término "contrarrevolución" tiene una carga política enorme en Cuba: históricamente el régimen lo ha empleado para criminalizar la disidencia, por lo que volverlo contra las propias instituciones del Estado representa una inversión simbólica del discurso oficial.

La denuncia, acompañada de imágenes, muestra maquinaria pesada, trabajadores entre escombros y el estado de deterioro extremo del entorno urbano en pleno corazón de la capital.

Los comentarios de vecinos y conocidos refuerzan el tono de la publicación. Ada Rosalina Vidal Segura resumió el agotamiento colectivo. "Años de ir por las vías adecuadas, entrevistas y más entrevistas, daños y pérdidas incontables del patrimonio y la economía del país y los vecinos. ¿Qué opción nos dejan?", lamentó.

Mayda González señaló que la situación "ha rebasado los límites de la indolencia y la falta de respeto al humilde pueblo cubano", mientras que Gipcia Guardiola afirmó que "en mis 47 años jamás se ha visto cosa igual" en La Habana.

«"Así es, no hay otro nombre. Llevas tiempo advirtiéndolo, se le ha dicho a muchos y nada, aquí lo que se avizoraba y nadie le dio la gana de evitar", cerró Elizabeth González Aznar en los comentarios de la publicación.

El hecho se enmarca en un colapso generalizado de los servicios básicos en la capital. El 87 % del sistema de abasto de agua depende de la red eléctrica nacional, lo que lo hace vulnerable a los apagones crónicos que afectan a los cubanos.

Servicios Comunales opera con recursos mínimos: en febrero de 2026 solo 44 de los 106 camiones recolectores de basura de La Habana estaban activos por falta de combustible.

Este déficit operativo ha derivado en un patrón documentado de daños colaterales. En La Lisa, una retroexcavadora de Comunales partió una tubería principal dejando familias sin agua por más de 10 días sin respuesta institucional.

En el Cerro, vecinos alertaron en días recientes que maquinaria pesada usada en la recogida de basura transitaba sobre el separador que cubre el canal de Albear, obra hidráulica del siglo XIX que suministra el 15 % del agua capitalina.

La zona de Dragones en Centro Habana ya había sido documentada como foco de insalubridad extrema en abril de 2026, y la acumulación de basura puso en peligro la Parroquia San Judas y San Nicolás por tercera vez en menos de dos meses.