Camiones de basura y maquinaria pesada ponen en riesgo el canal de Albear y el agua de cientos de miles de habaneros

El patrón de destrucción del ornato público durante la recogida de basura no es nuevo ni aislado

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Vecinos del tramo de la calzada de Vento a la altura del Casino Deportivo, en el habanero municipio de Cerro, alertaron este viernes que camiones de volteo y cargadores frontales utilizados en operaciones de recogida de basura transitan y operan sobre el separador central que cubre el canal de Albear, la obra hidráulica del siglo XIX que aún abastece de agua a parte de la capital cubana.

El autor de la publicación, Mario Hui, advirtió a través de su perfil de Facebook que esa zona "no está diseñada para el tránsito, parqueo u operaciones con equipos pesados, debido a la importancia de la antigua y delicada construcción hecha hace casi dos siglos por el ingeniero Francisco de Albear".

La alarma se agravó con el testimonio de la vecina Herminia Watson Brown, quien confirmó que en la zona ya existe un hueco desde el que se puede ver el canal hidráulico.

Captura de Facebook/mario Hui

"Si continúan lo van a romper y ahora también los camiones encima, hay negligencia por todas partes", señaló Watson en los comentarios a la publicación.

Hui planteó la pregunta que resume el temor colectivo. "¿Se imaginan si ocurre un derrumbe de este canal hidráulico... cuántos cientos de miles de consumidores de esta gran ciudad quedarían sin el preciado líquido?".

El acueducto de Albear fue diseñado por el ingeniero cubano Francisco de Albear y Lara (1816-1887); su construcción inició en 1861 y fue inaugurado oficialmente en 1893.Opera por gravedad, sin bombeo mecánico, capta agua de los manantiales de Vento y la transporta a unos 20 kilómetros hasta La Habana.

Está declarado Monumento Nacional, es una de las Siete Maravillas de la Ingeniería Civil Cubana y forma parte de la Red Global de Museos del Agua de la Unesco. Actualmente suministra aproximadamente 15 % del agua que requiere la capital.

La denuncia se produce en medio de una crisis hídrica sin precedentes en La Habana. Según datos oficiales de Aguas de La Habana, alrededor de 200,000 habaneros, alrededor de 10 % de la población capitalina, presentan algún tipo de afectación hídrica, cifra que los propios ciudadanos consideran muy subestimada.

El patrón de destrucción no es nuevo ni aislado. En La Lisa, una retroexcavadora de Servicios Comunales partió una tubería principal durante la recogida de basura, dejó recientemente a familias sin suministro por más de 10 días sin respuesta institucional.

En el reparto Martí, cercano al tramo denunciado, la maquinaria pesada construyó improvisadas "piscinas" en las esquinas donde se acumula agua con desperdicios sólidos.

La vecina Libertad González Lajara relató que camiones de basura derribaron y cortaron cables telefónicos en la propia calzada de Vento, y "ahí mismo los dejaron", sin que nadie los haya reparado.

Varios ciudadanos señalaron directamente al régimen como responsable. Frank Alberto Hernández consideró que "es culpa del Gobierno, el municipal, el provincial y del país. Es una cadena de culpas arrastrándose hace años. El que ordena es un 'cuadro' nombrado por alguien por sus méritos políticos, pero no por conocimientos".

Abel Del Pino Fernández resumió la indignación ciudadana con una frase que circula ampliamente. "Es increíble que a nadie le importe esto o que el sentido común de alguien diga que por abajo pasa una de las siete maravillas de la ingeniería cubana... y en servicio aún. Eso pasa cuando todo es de nadie".

La ONG Food Monitor Program documentó que el mercado negro del agua en La Habana ha alcanzado niveles extremos: las bombas ilegales llamadas "ladrones de agua" se venden hasta en 36,000 pesos cubanos, mientras las pipas privadas cuestan entre 18,000 y 26,000 pesos por carga.

El 87% del sistema de abasto depende de la red eléctrica nacional, lo que lo hace vulnerable a los apagones crónicos, mientras que el canal de Albear, al operar por gravedad, es uno de los pocos componentes que funciona de forma autónoma.