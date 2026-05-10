De parque infantil a basurero: así terminó Los Caballitos, símbolo de la infancia en Holguín

El panorama sigue un patrón de deterioro acelerado que afecta a la Ciudad cubana de los Parques

El terreno donde funcionó durante décadas el parque de diversiones Los Caballitos, uno de los espacios recreativos más queridos de Holguín, se ha convertido en un vertedero improvisado, mostró este sábado un video publicado en Facebook por el creador de contenido Ghabriel Pérez.

El clip de 29 segundos muestra un enorme solar yermo detrás de los arcos que delimitaban el antiguo parque, con basura acumulada y jóvenes deambulando entre los desechos.

"Tras estos arcos se ubica hoy un enorme solar yermo que a poco va convirtiéndose en vertedero. Solo quedan los árboles de aquella época", señaló Pérez en el video.

El parque contaba con caballitos giratorios, botes, pajareras y una estrella giratoria central que fue inmortalizada por el escritor holguinero Reinaldo Arenas (1943-1990) en su novela El Palacio de las Blanquísimas Mofetas (1975), donde describe una feria con "la estrella giratoria, la silla voladora, el meteoro, el candado, el tíbiri-tábara, el avión del amor y el tiro al blanco".

El parque, de arquitectura art déco y ubicado muy cerca de la emblemática Loma de la Cruz, fue demolido en torno a 2023-2024 sin que las autoridades ofrecieran ningún plan de sustitución ni rehabilitación del espacio.

La reacción ciudadana en los comentarios mezcla nostalgia e indignación. "Era bello, como me divertía de niña, me encantaba montar en los botes y caballitos y hasta comer algodón, mi hija también lo disfrutó, lo que fuimos y lo que somos, sin palabras", escribió Jasyes Azna.

Otros vecinos apuntan directamente al abandono gubernamental. "No lo puedo creer que los caballitos no existan, ¿dónde están las gestiones del gobierno, dónde está la preocupación por el bienestar y la diversión de los niños?", cuestionó Olga L. Núñez Fortes.

Alexis Cruz resumió el sentir colectivo. "Érase una vez el parque Los Caballitos, cuántas generaciones nos divertimos en ese hermoso lugar... orgullo de los niños holguineros convertido en un basurero grande, es doloroso e indignante adónde hemos llegado", lamentó.

"Toda Cuba ha quedado reducida a escombros, secuelas innegables del peor de los bombardeos, el que por más de 66 años ha ido destruyendo y quitándonos la vida", escribió Giselle De La Rosa Vega en los comentarios.

El caso se inscribe en un patrón de deterioro acelerado que afecta a la conocida como Ciudad cubana de los Parques.

En las últimas semanas se han documentado basureros que arden cada noche en barrios residenciales, los cuales generan humo tóxico con plásticos y residuos peligrosos.

A eso se suma que la espada de la estatua del prócer Julio Grave de Peralta fue robada reciente de su emplazamiento en el Parque de las Flores, y que la antigua estación de ferrocarril Holguín-Gibara, fundada en 1893, devino un vertedero de escombros.

Tampoco se salva el patrimonio escultórico. La emblemática figura de la mujer con sombrilla del boulevard peatonal presenta grietas profundas y varillas oxidadas expuestas, al borde del colapso.

Holguín, considerada durante décadas una de las urbes más limpias de Cuba, acumula hoy una cadena de abandonos que sus propios habitantes describen como irreversible.